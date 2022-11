México e Polônia empatam sem gols em jogo de poucas finalizações na Copa

Equipe mexicana foi quem mais chutou ao gol, mas foi time polonês quem teve a principal oportunidade do embate com pênalti marcado. Lewandowski desperdiçou a chance de abrir o placar após defesa de Ochoa

Em jogo com muita disputada, mas pouca chance de gol, México e Polônia empataram em 0 a 0 no estádio Ras Abu Abboud, no Catar, em estreia na Copa do Mundo no Catar 2022. Na segunda etapa, Lewandowski teve a oportunidade de abrir o placar para a equipe polonesa com um pênalti, mas Ochoa defendeu o chute. Com isso, cada equipe soma apenas um ponto na primeira rodada no grupo C.

O duelo foi a terceira a ocorrer no terceiro dia de Mundial. No início da manhã, a Argentina foi derrotada em 2 a 1 pela Arábia Saudita. Logo depois, Dinamarca e Tunísia empataram sem gols.

No jogo que abriu a tarde de partidas, México e Polônia tiveram um primeiro tempo de poucos chutes diretos ao gol. A seleção norte-americana tentava propor o jogo, mas tinha dificuldade nas finalizações, não conseguindo chutar mais do que cinco vezes ao gol. Do outro lado do campo, o grupo europeu trabalhava na bola longa, concentrando os ataques principalmente em Lewandowski, mas pouco produziu com essa estratégia.

No segundo tempo, o embate ficou ainda mais pegado nos minutos iniciais. Aos 10 minutos, Lewandowski teve a oportunidade de abrir o placar para o time polonês após pênalti marcado, mas Ochoa fez uma grande defesa. Depois, as equipes até tentaram esquentar o jogo, mas logo a partida voltou ao ritmo do primeiro tempo e nenhum dos times conseguiu balançar as redes até o apito final.

O México volta a campo no sábado, 26, quando enfrenta a Argentina às 16 horas. No mesmo dia, às 10 horas, a Polônia joga diante da Arábia Saudita. Os jogos são válidos pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de seleções.

