Lautaro Martínez lamenta erros da Argentina na derrota para a Arábia Saudita: "Dói muito"

A Argentina foi surpreendida nesta terça-feira, 22, e perdeu por 2 a 1 para a Arábia Saudita, na abertura do grupo C da Copa do Mundo de 2022. Na visão do atacante Lautaro Martínez, os argentinos erraram muito durante o embate e, por isso, saíram derrotados.

"A gente vai analisar a partida, ver os erros e o que podemos melhor. Perdemos pelos erros que cometemos. No primeiro tempo, poderíamos ter feito mais gols. Assim é a Copa, é o momento de descansar e analisar o que houve. Teremos rivais difíceis, hoje também tivemos um adversário difícil. Cometemos erros e esses detalhes marcam a diferença", disse à FIfa.

O jogador de 25 ainda admitiu que a derrota machuca muito a seleção argentina, mas destacou a necessidade do grupo levantar a cabeça e trabalhar para recuperar os pontos na próxima rodada.

"A derrota dói muito, pensamos que poderíamos ganhar, tínhamos entusiasmo, agora já foi, precisamos corrigir e pensar nas próximas partidas", finalizou.

A Argentina volta a campo agora no sábado, às 16 horas, quando encara o México, no Estádio Lusail.

