Estreias de Argentina e França movimentam o terceiro dia da Copa do Mundo

O clima da Copa do Mundo está cada vez mais presente entre os amantes do futebol. Isso porque o Mundial do Catar está caminhando para o terceiro dia de partidas. Nesta terça-feira, 22, mais oito seleções entrarão em campo pela primeira vez na principal competição do esporte no mundo.

Argentina x Arábia Saudita

O primeiro jogo do terceiro dia de Copa do Mundo já contará com um grande atrativo: Lionel Messi. O craque comanda a ótima geração da Argentina, que inclusive é uma das mais cotadas para ficar com a taça. Os hermanos enfrentarão a modesta Arábia Saudita. O confronto será iniciado às 7 horas (de Brasília), no estádio Lusail, pelo Grupo C.

Os argentinos chegam ao Mundial como um dos grandes favoritos ao título, ao lado do Brasil. A equipe de Lionel Scaloni ganhou esse status após a ótima campanha de 37 pontos nas Eliminatórias: venceu 11 jogos, empatou seis e não perdeu nenhum. A invencibilidade dos hermanos já dura 36 confrontos, a maior entre todas as seleções presentes no Catar.

Dinamarca x Tunísia

Logo após Argentina x Arábia Saudita, uma das seleções mais promissoras da Copa do Mundo entrará em campo. A Dinamarca, comandada pelo meia Christian Eriksen, enfrentará a Tunísia às 10 horas (de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Cidade da Educação, em Doha.

Apesar do elenco pouco estrelado, a seleção dinamarquesa é uma das que mais tem recebido elogios. O time, treinado por Kasper Hjulmand, apresentou atuações consistentes nos meses que antecederam a Copa do Mundo. A Tunísia, por sua vez, não empolga tanto os torcedores devido ao baixo valor individual e coletivo.

México x Polônia

O terceiro jogo do dia será, ao que tudo indica, o mais equilibrado e aguardado pelos amantes do futebol. México e Polônia entram em campo às 13 horas (de Brasília), no Estádio 974, também em Doha, pelo Grupo C.

Com um elenco formado por bons valores individuais, o México chega ao Catar com a expectativa de ir longe dentro da competição. Já a Polônia terá a missão de deixar a desconfiança criada nas últimas competições — devido às más campanhas — de lado.

França x Austrália

Por fim, o jogo da atual campeã da Copa do Mundo. Repleta de desfalques, a seleção francesa precisará provar que as ausências não irão fazer falta. Para isso, o time de Didier Deschamps entra em campo nesta terça, 22, às 16 horas, para enfrentar a Austrália, no Estádio Al-Janoub.

O elenco estrelado, que até é considerado por muitos como o melhor do Mundial do Catar, não poderá contar com importantes nomes do futebol: Kanté, Pogba, Nkunku e Benzema, atual melhor jogador do mundo. As esperanças caem no colo do jovem Kylian Mbappe, que irá dividir um pouco da responsabilidade com Griezmann.

