Cano vai ao Catar e assiste à estreia da Argentina na Copa

A estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2022 conta com uma presença ilustre nas arquibancadas do Estádio Lusail. O atacante Germán Cano foi ao Catar com a sua família para acompanhar in loco o seu país. O jogador do Fluminense utilizou as suas redes sociais para mostrar que está no local.

A seleção argentina enfrenta a Arábia Saudita a partir das 7 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, pela primeira rodada do grupo C do Mundial. A chave ainda conta com México e Polônia.

Germán Cano foi o grande destaque do Fluminense na temporada. Ao todo, o atacante marcou 44 gols em 70 partidas. Com os cortes de Nico González e Joaquín Correa, até criou-se a expectativa de que o jogador de 34 anos fosse convocado para o Mundial do Catar, mas o técnico Lionel Scaloni não o chamou.

No momento, com o fim do Campeonato Brasileiro, Cano está de férias. O elenco do Fluminense se reapresenta em meados de dezembro para iniciar a pré-temporada.

