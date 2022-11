Herói da Arábia Saudita, Al-Dawsari celebra vitória contra Argentina: "Não viemos só participar"

Com o resultado, a Arábia Saudita está na liderança do grupo C, com três pontos

A Arábia Saudita viveu um dia histórico nesta terça-feira, 22. Na estreia da Copa do Mundo, a seleção saudita venceu a Argentina por 2 a 1, de virada. Autor do segundo gol dos árabes, Salem Al-Dawsari vibrou muito com o triunfo e agradeceu o apoio dos torcedores presentes no Estádio Lusail.

"Sim, estou feliz pela vitória. A seleção saudita sempre acreditou. Não viemos só para participar. Viemos para lutar e batalhar em cada jogo. Graças a Deus e ao público, conseguimos vencer. Recebemos o apoio dessa torcida maravilhosa e deu fruto", disse à Fifa.

Com o resultado, a Arábia Saudita está na liderança do grupo C, com três pontos. A seleção saudita volta a campo no sábado, às 10 horas (de Brasília), quando enfrenta a Polônia, no Estádio da Cidade da Educação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Lautaro Martínez lamenta erros da Argentina na derrota para a Arábia Saudita: "Dói muito"

Derrota da Argentina na estreia da Copa viraliza com memes na web; veja

Cano vai ao Catar e assiste à estreia da Argentina na Copa

Tags