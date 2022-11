Goleiro salvador e o herói da virada: veja destaques de Argentina x Arábia Saudita

A primeira zebra da Copa do Mundo do Catar está dada. A Arábia Saudita surpreendeu na estreia nesta terça-feira, 22, e virou o jogo sobre a Argentina, pelo Grupo C da fase de grupos. Messi abriu o placar, de pênalti, mas Al-Shehri e Salem Al-Dawsari mudaram o roteiro.

Os nomes da partida foram o meio-campista Al-Dawsari, que marcou o gol da vitória, e o goleiro Mohammed Al-Owais, que teve um desempenho impressionante e foi fundamental para que a Arábia não levasse o empate.

Al-Dawsari, conhecido como Tornado, defende as cores do Al-Hilal. Pelo clube, tem no currículo cinco Campeonatos Árabes, duas Copas do Príncipe, três Copas Sauditas e uma Supercopa Saudita.

O tento anotado pelo jogador deu um banho de água fria nos argentinos, que eram denominados como os favoritos no duelo. Ao todo, a Arábia Saudita finalizou três vezes, trocou 174 passes e realizou dez cruzamentos, segundo dados da Footstats.

Para defender as 13 finalizações da Argentina, Al-Owais não decepcionou. Apesar do gol de Messi, o goleiro teve um trabalho impecável no jogo. O jogador, que também veste a camisa do Al-Hilal, iniciou sua carreira no Al Ahli e depois se transferiu ao Al-Shabab.

A Argentina volta a campo agora no sábado, às 16 horas, contra o México, novamente no Estádio Lusail. No mesmo dia, a Arábia Saudita enfrenta a Polônia às 10 horas, no Estádio da Cidade da Educação.

