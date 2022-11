Campeãs, Espanha e Alemanha estreiam no quarto dia de Copa no Catar

Penúltimo dia da primeira rodada da fase de grupos contará com as estreias das seleções das chaves E e F no Catar

A Copa do Mundo está caminhando para o quarto e penúltimo dia de disputas da primeira rodada da fase de grupos no Catar. Chegou a vez das seleções das chaves E e F entrarem em campo pela primeira vez. Dentre as estreantes desta quarta-feira, 23, estão as campeãs mundiais Espanha e Alemanha, além da vice-campeã da última edição, Croácia.

Marrocos e Croácia

O primeiro confronto do dia será entre duas seleções promissoras. De um lado estará o Marrocos de Achraf Hakimi e do outro a Croácia da estrela Luka Modric, camisa 10 do Real Madrid. O confronto será iniciado às 7 horas (de Brasília), no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, pelo Grupo F.

Os croatas buscam repetir a boa campanha feita na Copa do Mundo de 2018, quando foram vice-campeões ao serem derrotados pela França na grande final. Por outro lado, Marrocos quer surpreender e mostrar que pode ir longe dentro da competição.

Alemanha e Japão

No segundo jogo do dia será a vez da tetracampeã mundial Alemanha entrar em campo. Os alemães terão a missão de enfrentar a tradicional equipe do Japão, que não costuma dar vida fácil aos adversários na Copa. A bola rola a partir das 10 horas (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, pelo Grupo E.

Em meio a uma renovação de elenco, os alemães chegam à Copa do Mundo do Catar com um time jovem e pouco badalado. Mesmo assim, a equipe de Hans Flick é composta por bons atletas e pode ir longe na competição.

Espanha e Costa Rica

No penúltimo confronto do dia, Espanha e Costa Rica entram em campo. O duelo será iniciado às 13 horas, no Estádio Al Thumama, localizado em Doha. As duas seleções compõem o Grupo E, ao lado de Alemanha e Japão.

Com um elenco de poucas estrelas, os espanhóis apostam em um forte coletivo, montado pelo técnico Luis Enrique, para ir longe na Copa do Catar. Já a Costa Rica chega ao Mundial sem grandes expectativas. Os principais nomes do time de Luiz Fernando Suarez Guzman já não vivem a melhor fase da carreira.

Bélgica x Canadá

Para finalizar o quarto dia da primeira rodada, duas seleções rodeadas de expectativas entrarão em campo. A famosa “geração belga” irá enfrentar o arrumado time do Canadá, que foi a seleção de melhor desempenho nas eliminatórias da Concacaf. O confronto será iniciado às 16 horas, no Estádio Ahmad Bin Ali, na cidade de Al Rayyan. A partida é válida pelo Grupo F da competição.

Com Lukaku lesionado e Hazard em má fase, as esperanças da seleção belga caem no colo do meia Kevin De Bruyne, do Manchester City. Por outro lado, os canadenses, que possuem um bom time, chegam ao Mundial empolgados após ótima campanha nas eliminatórias.

