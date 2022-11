Maguire estreia na Copa com bola na trave contra o Irã; veja números

O próximo compromisso da seleção inglesa na Copa do Mundo é contra os Estados Unidos, no dia 25 de novembro. A partida está prevista para iniciar às 16 horas (de Brasília), no Estádio Al Bayt

A Inglaterra estreou na Copa do Mundo do Catar da melhor forma. Nesta segunda-feira, 21, a seleção goleou o Irã por 6 a 2 e, por enquanto, lidera o Grupo B da fase de grupos. Estados Unidos e País de Gales, que completam a chave, se enfrentam às 16 horas (de Brasília).

Harry Maguire não foi autor de nenhum gol, mas teve o cargo de garçom e levou perigo ao alvo uma vez antes de ser substituído com dores.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, Trippier cobrou escanteio e o zagueiro subiu mais alto que todos, cabeceando no travessão. Onze minutos depois, em novo escanteio, Maguire ajeitou para Saka, que soltou uma pancada de primeira no ângulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da boa atuação, o jogador teve que deixar o campo na segunda etapa. Quando o marcador anotava 20 minutos, o jogo foi paralisado para Maguire receber atendimento médico e, depois de quatro minutos, foi substituído por Dier. A seleção inglesa ainda não divulgou se há complicações com o atleta.

Contra o Irã, a Inglaterra contou com cinco personagens para construir o placar elástico: Bellingham, Saka (2x), Sterling, Rashford e Grealish. Taremi (2x) descontou para os iranianos.

O próximo compromisso da seleção inglesa na Copa do Mundo é contra os Estados Unidos, no dia 25 de novembro. A partida está prevista para iniciar às 16 horas (de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Veja números de Maguire na estreia da Inglaterra na Copa:

68 minutos

58/60 passes certos

1 finalização na trave

1 assistência

3/6 lançamentos certos

4 rebatidas

0 faltas cometidas

Fonte: FootStats

Sobre o assunto Copa do Mundo: Inglaterra faz protesto antirracista antes de jogo contra Irã

Jogadores do Irã não cantam hino nacional e torcida protesta nas arquibancadas

Jornal estrangeiro critica Neymar por publicação de foto nas redes sociais

Tags