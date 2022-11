Jornal estrangeiro critica Neymar por publicação de foto nas redes sociais

O jornal alemão Bild não gostou nada de uma publicação de Neymar nos stories do Instagram. O brasileiro postou uma imagem vestindo o calção da Seleção Brasileira com uma falsa sexta estrela, em alusão à busca do hexacampeonato, na Copa do Mundo do Catar.

"Primeiro ataque de arrogância de Neymar!", escreveu a publicação, logo na manchete do texto. O storie não está mais disponível ou foi apagado pelo camisa 10 do PSG e da Seleção.

Sobre o assunto Sete seleções europeias desistem de usar braçadeira LGBTQIA+ no Catar após ameaças de sanções

Quase três milhões de ingressos já foram vendidos para Copa, diz Fifa

Segundo dia de Copa tem Inglaterra, Holanda e equilíbrio entre EUA x Gales

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil venceu as Copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 e, portanto, um novo triunfo em 2022 representaria o sexto título do torneio. Já a Alemanha tem quatro canecos, conquistados em 1954, 1974, 1990 e 2014.

O Brasil estreia apenas na próxima quinta-feira, contra a Sérvia, às 16 horas no horário de Fortaleza. No grupo G, a seleção ainda enfrentará Suíça e Camarões na primeira fase da Copa do Mundo.

Tags