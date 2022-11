Jogadores do Irã não cantam hino nacional e torcida protesta nas arquibancadas

Todos os 11 jogadores titulares ficaram em silêncio enquanto o hino era tocado no Khalifa International Stadium em demonstração a favor do direito das mulheres

A seleção do Irã optou por não cantar o hino de seu país antes da partida da Copa do Mundo diante da Inglaterra nesta segunda-feira, 21. Os 11 jogadores titulares ficaram em silêncio no Khalifa International Stadium enquanto o hino era tocado em demonstração a favor do direito das mulheres.

Nas arquibancadas, diversos cartazes com as cores do Irã eram exibidos com mensagens pedindo liberdade às mulheres do país. No Irã, elas são proibidas de frequentar estádios de futebol. A transmissão mostrou uma torcedora aplaudindo a atitude dos atletas. Nas últimas semanas, jogadores se posicionaram de forma favorável às reivindicações.

O país registra protestos em todo o país desde setembro deste ano. As manifestações foram desencadeadas pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, que estava sob custódia da polícia da moralidade. A jovem foi presa por "uso inadequado" do véu islâmico, obrigatório no Irã.

Aproximadamente 380 pessoas morreram, incluindo pelo menos 47 crianças, de acordo com a Iran Human Rights Watch, a principal organização de monitoramento das manifestações. As reivindicações contra a repressão às mulheres se tornaram o maior movimento na República Islâmica.

Em carta enviada aos 32 participantes do Mundial, a Fifa aconselhou os países a se manterem neutros sobre questões políticas. No entanto, o meio-campista Ali Karimi e os atacantes Sardar Azmoun e Mehdi Taremi postaram mensagens incentivando as manifestações. O técnico do Irã, Carlos Queiroz, declarou antes do início da Copa do Catar, que os atletas "são livres" para protestar em favor das mulheres.

Os jogadores da seleção do Irã foram vaiados pelos torcedores do país que estavam na arquibancada do estádio por não cantarem o hino. Algumas pessoas mostraram o dedo do meio, enquanto outros fizeram sinal de negativo.

