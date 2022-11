Copa do Mundo: Inglaterra faz protesto antirracista antes de jogo contra Irã

Os jogadores da Inglaterra realizaram um protesto antirrascista antes do apito inicial da partida contra o Irã, válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. De joelhos, os atletas da seleção inglesa se manifestaram contra atos racistas no esporte.

Na Eurocopa 2020, na qual a Inglaterra foi vice-campeã do torneio, alguns jogadores da seleção foram alvos de racismo pelos próprios torcedores ingleses após a derrota nos pênaltis para a Itália.

O protesto ocorreu após a desistência da utilização da braçadeira “One Love”, em apoio à comunidade LGBTQIA+, uma vez que Fifa ameaçou impor “sanções esportivas” caso a manifestação fosse realizada. No Catar, a homossexualidade é crime.



