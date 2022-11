Técnico da França explica por que não convocou ninguém para vaga de Benzema

Deschamps também aproveitou para tranquilizar o torcedor em relação a Camavinga e Varane, que foram poupados de treinos no Catar

Didier Deschamps, técnico da França, atual campeã do mundo, garantiu que a ausência de Karim Benzema não afetará em nada a atuação da Seleção na Copa do Mundo do Catar. A estreia dos Bleus acontece nesta terça-feira, 22, às 16 horas (de Brasília), contra a Austrália.

"A decisão é minha. Estou certo de que o grupo é forte o suficiente com 25 atletas. Com os jogadores que estão lá, todos nós temos o que é preciso. Existem várias opções. A ausência de Karim (Benzema) não vai mudar nada", garantiu o treinador em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira.

O goleiro Hugo Lloris, ao seu lado durante a entrevista, também comentou a perda do atual melhor jogador do mundo. "É um golpe duro. Sabemos da sua importância. Apesar da tristeza de vê-lo sair, devemos continuar a nos preparar para este grande desafio. Há uma espinha dorsal de jogadores experientes. Teremos que ter as palavras certas antes deste primeiro jogo. Os jovens têm talento e sinto que estão tranquilos", complementou.

Deschamps também aproveitou para tranquilizar o torcedor em relação a Camavinga e Varane, que foram poupados de treinos no Catar.

"O que pode acontecer é que um jogador pode não fazer uma sessão de treinamento ou duas. Não houve preocupação com ele (Camavinga). Hoje ele já estará disponível. Para Varane, ele está bem e está apto e disponível para amanhã", afirmou.

Por fim, o técnico também projetou o duelo contra os australianos. O duelo acontecerá no estádio Al-Janou, válido pela primeira rodada da primeira fase. A França está no grupo D.

"Não há apreensão. Fizemos de tudo para garantir que o grupo esteja no seu melhor para esta primeira partida, que é importante, mas não decisiva. Altíssimo nível. Cada equipe tem o seu percurso na Copa. O principal é ter um grupo firme neste objetivo", finalizou.

