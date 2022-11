Cristiano Ronaldo fala sobre Bruno Fernandes e nega clima ruim em Portugal

Perto do início de mais uma Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo foi a estrela do treino de Portugal nesta segunda-feira, 21. em entrevista coletiva, o português falou sobre os fatos que cercam o nome dele nos últimos tempos. O atacante do Manchester United fez questão de minimizar a polêmica com o companheiro de clube e seleção, Bruno Fernandes, sobre um vídeo que mostram os dois se cumprimentando de "maneira fria".

Além disso, foi alvo de intensa discussão o fato de Cristiano Ronaldo ter questionado se o companheiro havia viajado de barco para se apresentar à seleção portuguesa, em referência a Bruno Fernandes chegar para os treinos depois da maioria do elenco.

"Fiz uma brincadeira, ele chegou tarde e eu perguntei se tinha vindo de barco. E foi uma brincadeira. Fizeram uma tempestade, como foi também com o Cancelo, que estava mais em baixo, houve ali uma entrada mais ríspida entre ele e o Félix e eu puxei-o para cima. Mais uma polêmica. Mas estou habituado, o que gira em volta do Cristiano é sempre um debate, há sempre conversas", destacou CR7, que falou sobre o ambiente no trabalho em Portugal.

"Digo mais uma vez: o ambiente na Seleção é excelente. O grupo está blindado. E faço um pedido: quando os próximos jogadores vierem aqui, não perguntem sempre sobre o Cristiano. Não falem de mim, eu estou blindado. Falem de competição, falem sobre eles", completou.

Cristiano Ronaldo chega à Copa do Mundo sob dúvidas, principalmente por não viver a melhor fase técnica da carreira. No clube, o português nem sequer é titular e recentemente deu uma entrevista bombástica criticando, de forma muito dura, o técnico Erik ten Hag.

Ainda assim, Cristiano Ronaldo assegura: não se sente pressionado no Mundial. "Se tiversse de demonstrar algo com 37 anos e oito meses, estaria preocupado. Depois do que já disse, o que já ganhei, seria uma surpresa para mim. Claro que tenho de manifestar e poder demonstrar o que sou ano após ano, a mim, à minha família e aos meus fãs. Opiniões todos têm e respeito, mas agora o Mundial será a competição mais importante", afirmou.

