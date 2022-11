Copa do Mundo: Seleção Brasileira treina pela primeira vez no Catar

A Seleção Brasileira ainda tem três dias para se preparar para a estreia na Copa do Mundo, diante da Sérvia

A Seleção Brasileira realizou o primeiro treino no Catar neste domingo, 20. O técnico Tite não esboçou uma escalação para estreia, diante da Sérvia, que ocorre na quinta-feira, 24, às 16 horas no horário de Brasília.

Após o aquecimento, o elenco foi dividido em dois grupos. Uma parte treinou cruzamentos e finalizações, enquanto os defensores fizeram um trabalho específico. Os jogadores ainda realizaram chutes a gol posteriormente.

Sobre o assunto Copa do Mundo: Lukaku desfalcará a Bélgica por pelo menos dois jogos

Jogadores do Brasil despistam sobre favoritismo na Copa: "Não nos apegamos a isso"

Autor dos gols do Equador, Valencia é eleito melhor em campo contra o Catar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os atletas da Seleção Brasileira ainda tiveram um encontro com crianças. Na arquibancadas do estádio utilizado pelo Brasil, familiares dos jogadores acompanharam os treinamentos em um camarote.

A Seleção Brasileira ainda tem três dias para se preparar para a estreia na Copa do Mundo, diante da Sérvia. Em seguida, no dia 28 de novembro, o Brasil encara a Suíça, às 13 horas, e fecha a participação na fase de grupos contra Camarões, no dia 2 de dezembro, novamente às 16 horas.

Tags