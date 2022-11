Jogadores do Brasil despistam sobre favoritismo na Copa: "Não nos apegamos a isso"

A Seleção Brasileira fez seu primeiro treinamento no Catar neste domingo. Após a atividade, Alex Sandro, Éder Militão, Pedro, Gabriel Martinelli e Bremer passaram pela zona mista.

Para o lateral da Juventus, a avaliação se o Brasil é favorito na Copa do Mundo fica apenas para a imprensa e torcedores, mas ele acredita que a equipe está preparada. "Nos sentimos mais preparados do que favoritos. Esse favoritismo vem mais da imprensa e torcedores. Estamos focados no nosso trabalho".

Bremer também despistou sobre o favoritismo da Seleção. "O favoritismo é normal, mas não nos apegamos a isso, porque tem grandes seleções, queremos fazer o nosso melhor. Jogamos em clubes grandes, mas a Copa do Mundo é muito importante e queremos levar o título para casa".

Outro tema comentado pelos jogadores na zona mista foi a pressão de vestir a camisa do Brasil. "Pressão sempre vai existir, mas quem joga na Europa - eu também no Flamengo - sabe lidar com isso. Estamos focados jogo por jogo, para que possamos estrear bem e fazer outros jogos bons para ganharmos a Copa do Mundo", afirmou o atacante Pedro, do Flamengo.

Alex Sandro também falou sobre a responsabilidade de representar o seu país, ainda mais vestir a camisa 6 que já foi de Roberto Carlos, Nilton Santos e Júnior. "Eu tenho todos esses jogadores como espelho. Eu sei não apenas o peso da camisa da Seleção Brasileira, mas também o do número 6. Vou dar o meu melhor e espero que eu possa chegar perto de fazer a história que eles fizeram".

Os jogadores também comentaram sobre a chegada e a preparação no Catar. "Nesses primeiros dias estamos focando em se acostumar com o time, mas acho que estamos preparados. Todo mundo está ansioso para a primeira partida e acho que independente de quem vai jogar, vai dar conta do recado", garantiu o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Por fim, Militão ressaltou que está ansioso para a estreia contra a Sérvia, ainda mais por ser a sua primeira Copa do Mundo. "Claro que bate, a minha primeira ainda, então a ansiedade está muito grande, ainda mais quando vai chegando o dia da estreia. A Sérvia é uma ótima seleção, estamos nos preparando, atentos a tudo que o Tite passa".

A Seleção Brasileira está no grupo G. Depois da partida contra a Sérvia, nesta quinta-feira, a equipe enfrenta a Suíça, no próximo dia 28, e Camarões, no dia 2 de dezembro.

