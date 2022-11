Autor dos gols do Equador, Valencia é eleito melhor em campo contra o Catar

Com os tentos marcados, o atacante chegou a cinco gols marcados em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro do Equador na competição

O Equador venceu o Catar por 2 a 0 no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2022, neste domingo, 20. Enner Valencia anotou os dois gols dos equatorianos e foi eleito o melhor jogador da partida pela Fifa.

Estreante em Copas do Mundo, Catar se torna o primeiro anfitrião a perder na estreia



O primeiro gol de Valencia saiu aos 16 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Já o segundo foi marcado aos 31, também na primeira etapa.

Com os tentos marcados, Valencia chegou a cinco gols marcados em Copas do Mundo. Com isso, o atacante se tornou o maior artilheiro do Equador na história da competição.

O Equador volta a campo na na próxima sexta-feira, contra a Holanda, às 13 horas, no Khalifa International Stadium. Já o Catar encara Senegal, no mesmo dia, às 10 horas, no Al Thumama Stadium.

