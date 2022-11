Copa do Mundo: Lukaku desfalcará a Bélgica por pelo menos dois jogos

A Bélgica realizou o primeiro treino aberto ao público no Catar neste domingo, 20. No entanto, as atividades foram feitas sem o atacante Romelu Lukaku, que perderá os dois primeiros jogos da Fase de Grupos da Copa do Mundo. O jogador pode aparecer, no melhor dos casos, no último duelo da etapa, contra a Croácia, no dia 1° de dezembro.

O artilheiro da Inter de Milão já viajou ao Catar lesionado. O técnico espanhol Roberto Martínez admitiu, quando anunciou sua lista de convocados para a Copa do Mundo, que Lukaku "não está apto do ponto de vista médico" para jogar.

Titular dos Diabos Vermelhos, Lukaku deve ficar ausente dos dois primeiros jogos, contra o Canadá, na próxima quarta-feira, 23, e contra o Marrocos, no domingo, 27.

O desfalque deverá ser compensado pelo habitual reserva Michy Batshuayi, do Fenerbahce, embora o treinador também possa optar por dar uma chance ao jovem Loïs Openda, do Lens. O jogador foi o autor do gol na derrota para o Egito, na última sexta-feira.

A seleção belga chegou ao Catar na madrugada de sábado e horas depois fez uma sessão de recuperação no centro de treinamento em Salwa Beach, o mais distante de Doha, junto com o dos alemães, cem quilômetros ao sudeste do centro da capital.

