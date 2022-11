Estreante em Copas do Mundo, Catar se torna o primeiro anfitrião a perder na estreia

Ao perder para o Equador por 2 a 0 neste domingo, 20, na abertura da Copa do Mundo de 2022, o Catar quebrou uma marca de 22 estreias de anfitriões — em 2002 foram dois, Coreia do Sul e Japão — sem derrota na história do Mundial.



Até aqui, em 21 Copas, os donos da casa haviam vencido em 16 partidas de abertura e em outras seis oportunidades o resultado foi de empate. O revés da seleção Catari representa uma marca duplamente negativa, já que foi também a primeira partida do país em um mundial de seleções — é o único estreante.

O placar de 2 a 0 para o Equador saiu barato. Os sul-americanos foram dominantes no jogo, especialmente na primeira etapa, e poderiam ter construído um resultado mais elástico. Enner Valencia, autor dos dois tentos, marcou também um terceiro gol, que seria o primeiro, mas foi anulado por posição irregular de um companheiro que participou da jogada.

O Catar volta a jogar na sexta-feira, 25, contra o Senegal, às 10 horas. No mesmo dia, às 13 horas, o Equador vai encarar a Holanda.

A primeira rodada do Grupo A, no entanto, se completará nesta segunda-feira, 21, às 13 horas, com o duelo entre Senegal e Holanda.



