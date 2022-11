Técnico do Equador valoriza vitória na estreia: "Jogo mais importante da Copa"

Começou a Copa do Mundo de 2022. Neste domingo, na primeira partida do torneio, o Equador venceu o Catar por 2 a 0, no estádio Al Bayt, em Al Khor. O resultado foi muito celebrado pelo técnico Gustavo Alfaro. O comandante destacou a importância de vencer o duelo, que ele classificou como uma final.

"Com certeza o mérito é dos jogadores que tiveram muita garra, procuraram o jogo até o final. Tivemos um gol anulado no início, mas continuamos com tudo. O time ganhou com clareza e contundência. Hoje foi uma final, o jogo mais importante da Copa", disse à Fifa.

Com o resultado, o Equador quebrou um longo tabu. Um país sede jamais havia perdido o jogo de abertura do Mundial, que é realizado desde 1930.

"Precisávamos derrubar esses mitos históricos. Com essa seleção estamos além de qualquer disputa nesse sentido. É só a primeira vitória, agora precisamos confirmar a nossa grandeza", finalizou Gustavo Alfaro.

Os equatorianos assumiram a liderança do Grupo A, com três pontos. Os catarianos, por sua vez, estão na lanterna, com zero. A chave ainda conta com Holanda e Senegal, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), no Al Thumama Stadium.

O Equador volta a campo agora na sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), quando enfrenta a Holanda, no Estádio Internacional Khalifa.

