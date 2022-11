Seleção Brasileira embarca para o Catar após semana de treinos em Turim

Elenco fará mais quatro atividades no país-sede da Copa do Mundo antes da estreia, na quinta-feira, 24, contra a Sérvia

Neste sábado, a Seleção Brasileira embarca para Doha, no Catar. Depois de passar uma semana treinando em Turim, na Itália, a delegação já está se locomovendo para o país sede da Copa do Mundo de 2022.

Nas redes sociais, diversos jogadores postaram fotos antes de entrarem no avião. O embarque está previsto para às 10h30 (de Brasília), enquanto a chegada deve acontecer às 17h15 (23h15 no horário de Doha).

O técnico Tite comandou o último treino antes da viagem nesta sexta-feira, no Centro de Treinamento da Juventus. Ao todo, foram cinco sessões de treinamentos na cidade italiana.

No Catar, a Seleção Brasileira fará mais quatro atividades antes da estreia na Copa do Mundo, marcada para quinta-feira, dia 24. Todos os treinos serão no estádio Grand Hamad, casa do Al Arabi.

Em busca do hexacampeonato, o Brasil inicia a sua trajetória no Mundial de 2022 contra a Sérvia, na quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail. A Seleção integra o grupo G da competição, ao lado também de Suíça e Camarões.

