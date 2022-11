Brasil divulga foto oficial da seleção para a Copa do Mundo 2022

Time brasileiro realizou nesta o último treino em Turim nesta sexta, 18, antes de embarcar para o Catar, neste sábado. Delegação foi liberada no restante do dia

A CBF divulgou nesta sexta-feira a foto oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar de 2022. Os 26 jogadores convocados posaram ao lado de Tite e os demais integrantes da comissão técnica. A imagem foi tirada em Turim, no centro de treinamento da Juventus.

Na fotografia, os atletas utilizaram a tradicional camisa amarela, com short azul e meiões brancos. Além disso, a numeração oficial da equipe para o Mundial já foi aplicada nos uniformes.

O Brasil realizou nesta sexta seu último treino em Turim antes de embarcar para o Catar, neste sábado. A delegação foi liberada para folga no restante do dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a estreia no Mundial será no dia 24, quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra a Sérvia, no Estádio Lusail. O Brasil integra o grupo G da competição, ao lado também de Suíça e Camarões.

Saiba quem é quem na foto oficial do Brasil (da esquerda para direita):

Em pé: Alex Sandro, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Bremer, Weverton, Ederson, Alisson, Eder Militão, Rodrygo, Pedro, Daniel Alves e Gabriel Martinelli;

Comissão técnica: Luis Vagner, Ricard Sasaki, Guilherme Passos, Ricardo Rosa, Fabio Mahseredjian, Rodrigo Lasmar, Juninho Paulista, Ednaldo Rodrigues, Tite, Cléber Xavier, César Sampaio, Matheus Bachi, Taffarel, Thomaz Araújo e Bruno Baquete;

Sentados: Everton Ribeiro, Danilo, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá, Thiago Silva, Neymar, Marquinhos, Antony, Richarlison, Raphinha, Fred, Alex Telles e Vinicius Jr.