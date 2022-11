Chuteira de Neymar na Copa 2022: conheça modelo usado pelo jogador

Lançada em março deste ano, a chuteira Future Z ganhou destaque no mercado após o jogador Neymar, craque da Seleção Brasileira, afirmar que usará o modelo na Copa do Catar 2022.

O jogador estreou o modelo no jogo entre PSG e Mônaco, em março deste ano. Após duas Copas do Mundo utilizando Nike, o jogador usará pela primeira vez uma chuteira da Puma, marca que o patrocina desde o ano de 2021.

A Future Z 1.3 Instinct Edition propõe maior conforto e usabilidade ao jogador, visto que pode ser utilizada com e sem cadarços. A chuteira conta com uma palmilha nano grip, uma tecnologia desenvolvida pela Puma que evita o deslizamento do pé do usuário dentro do sapato.

Neymar afirmou que a equipe da marca inovou na fabricação da Future Z. “O Fuzionfit+ agora se estende até a parte superior do pé e a compressão é perfeitamente equilibrada, permitindo que eu me sinta confortável e me mova livremente. A chuteira parece uma extensão do meu pé, permitindo que eu jogue sem restrições. Isso é fundamental para a maneira como eu jogo”.

Quem mais usará a chuteira de Neymar?

Além de Neymar, outros jogadores usarão o mesmo modelo de chuteira, como a jogadora do Lyon, Dzsenifer Marozsan, o volante do Chelsea e da seleção Italiana, Jorginho, o atacante uruguaio do Atlético de Madrid, Luis Suárez, a atacante francesa e do Lyon, Eugénie Le Sommer, entre outros.



Onde comprar a chuteira de Neymar e quanto custa?

A chuteira está disponível no site da Puma, e custa entre R$100 e R$300.

