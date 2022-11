No último treino do Brasil em Turim, Tite mostra apenas 15 minutos e esconde atividade tática

A Seleção Brasileira realizou na manhã desta sexta-feira seu último treino em Turim, na Itália, às vésperas do embarque para o Catar visando a disputa da Copa do Mundo. Diferentemente das atividades anteriores desta semana, o técnico Tite optou por "esconder o jogo" e mostrou apenas os primeiros 15 minutos do trabalho.

O treino desta sexta começou mais cedo, às 11h no horário local (7 horas de Brasília). Tite já havia barrado imagens de certos treinos durante a semana, mas desta vez optou por fazer mistério total. A imprensa acompanhou só ao aquecimento, quando os atletas praticaram embaixadinhas e rodas de bobinho.

Sobre o assunto Venda de álcool será proibida nos estádios da Copa do Mundo no Catar

Copa do Mundo: Argentina corta dois jogadores por lesão

Craque de Senegal, Mané é cortado da Copa do Mundo por lesão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os jornalistas não tiveram mais acesso aos trabalhos logo após o início do aquecimento. No treino da quinta-feira, Tite ensaiou uma Seleção mais ofensiva, dividindo o grupo em dos times, tendo dois pontas em cada um. Neymar e Rodrygo, em suas respectivas equipes, atuaram na faixa central do campo.

Agora, no restante do dia, os jogadores curtirão folga com direito a passeios por Turim. O embarque para o Catar está previsto para este sábado, às 14h30 no horário de Turim (10h30 de Brasília), enquanto a chegada deve acontecer às 23h15 (17h15 no Brasil).

Já a estreia no Mundial será no dia 24, quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra a Sérvia, no Estádio Lusail. O Brasil integra o grupo G da competição, ao lado também de Suíça e Camarões.