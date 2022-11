Venda de álcool será proibida nos estádios da Copa do Mundo no Catar

Será rompida a política que permitia a venda da cerveja patrocinadora do evento, Budweiser, no perímetro dos 8 estádios três horas antes e uma hora depois de cada jogo

Os organizadores da Copa do Mundo do Catar anunciam nesta sexta-feira, 18, a proibição de venda de cervejas alcoólicas nos estádios para os torcedores. O anúncio, divulgado pela Reuters, ocorre dois dias antes do início da Copa, a primeira a ser realizada em um País do Oriente Médio.

Segundo a fonte do portal que divulgou a informação, a decisão de proibir as vendas de bebidas alcoólicas acontece porque “um número maior de fãs está participando de todo o Oriente Médio e sul da Ásia, onde o álcool não desempenha um papel tão importante na cultura”.

A revogação da política que permitia que a Budweiser vendesse cervejas três horas antes e uma hora depois dos jogos é decorrente de negociações entre o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a Budweiser e executivos do Comitê de Entrega e Legado (SC) do Catar.

Anúncios acerca do consumo de bebidas alcoólicas tinham sido feitos em outubro. O presidente-executivo Nasser Al Khater havia divulgado, em entrevista à Sky News no dia 13 de outubro, que o país teria áreas para torcedores bêbados ficarem sóbrios. Segundo ele, as “tendas sóbrias" seriam lugares para que os torcedores excessivamente bêbados se mantivessem “seguros”, não sendo “prejudiciais a ninguém”.

Esta Copa do Mundo é a primeira que acontece em um país mulçumano que possui rígidas regras quanto ao consumo de álcool. Pessoas que ingressam no país não podem transportar álcool, até mesmo nas lojas duty free, em que os produtos vendidos não possuem encargos locais, não é possível fazer a compra de bebidas alcóolicas.

A Budweiser ainda venderá cerveja alcoólica no Fifa Fan Fest no centro de Doha, por US$ 14 o meio litro da bebida.