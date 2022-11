França faz mistério em torno da lesão de Benzema a quatro dias de estreia

Desde que se juntou aos companheiros na concentração em Clairefontaine, na última segunda, atacante de 34 anos não participou de nenhum treino com os companheiros

Ausente dos gramados há um mês devido a uma misteriosa lesão muscular, Karim Benzema, último vencedor da Bola de Ouro, continua a preocupar quatro dias antes da estreia da seleção da França na Copa do Mundo, na terça-feira, contra a Austrália.

Desde que se juntou aos companheiros na concentração em Clairefontaine, na última segunda, Benzema, de 34 anos, não participou de nenhum treino com os companheiros, contentando-se com alguns exercícios fora do grupo, orientados pelo preparador físico dos 'Bleus'.

Simples medida de precaução ou lesão real? Publicamente, tanto seus companheiros quanto a comissão técnica mandam mensagens tranquilizadoras sobre o atacante francês. "Ele está sereno, tem muita experiência e conhece seu corpo. Se não jogou é porque não se considera capaz de ajudar o time o máximo possível", disse Aurélien Tchouaméni, companheiro de equipe no Real Madrid para jornalistas do mundo todo nesta quinta-feira.

Desde que conquistou a Bola de Ouro em 17 de outubro em Paris, Benzema só disputou uma partida completa, contra o Elche, dois dias depois.

Em 22 de outubro, o Real Madrid anunciou que seu atacante francês sofria de "fadiga muscular no quadríceps da perna esquerda" e desde então jogou apenas alguns minutos contra o Celtic em Glasgow no dia 2 de novembro.

O técnico Didier Deschamps espera poder contar com o atacante contra a Austrália na terça-feira, mas resta saber como está um jogador que só atuou em doze jogos desde agosto. A título de comparação são dez jogos a menos que seu companheiro de ataque Kylian Mbappé.

Falta de ritmo

Benzema poderia acusar essa falta de ritmo de competição. "Está claro que é melhor quando você pode jogar em sequência, mas Karim é um caso à parte, porque é menos problemático para um atacante do que para um meio-campista", disse o jogador Adrien Rabiot na sexta-feira. "É um jogador de primeira classe e sabe administrar a si mesmo", acrescentou.

E se não conseguir ficar pronto a tempo para o primeiro jogo contra a Austrália, “ficará para o segundo”, relativizou Rabiot em referência à partida seguinte dos atuais campeões mundiais, contra a seleção da Dinamarca, no dia 26 de novembro.

Outro integrante da seleção francesa, o zagueiro Lucas Hernandez, do Bayern de Munique, também buscou minimizar a situação de Benzema, e o também zagueiro Raphaël Varane, outro que apresenta problemas físicos: "Se não chegarem na hora (para jogar contra os 'Socceroos'), temos um grupo fantástico, com jogadores que são titulares em grandes clubes".

