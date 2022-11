Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Sérvia goleia Bahrein no último amistoso preparatório

A dois dias do início da Copa do Mundo do Catar, algumas seleções estão encerrando sua preparação nesta sexta-feira, como é o caso da Sérvia. Os adversários do Brasil no Mundial enfrentaram o Bahrein no Sheikh Ali bin Mohammed Al Khalifa Stadium e venceram por 5 a 1. Os sérvios marcaram com Dusan Tadic (2), Dusan Vlahovic, Filip Duricic e Luka Jovic, enquanto os donos da casa descontaram com Yusuf Hilal, de pênalti.

A seleção da Sérvia estreia na Copa do Mundo justamente contra o Brasil. Na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), as equipes se enfrentam para o primeiro passo em busca da classificação para as oitavas de final. No último Mundial, em 2018, na Rússia, as seleções também estiveram no mesmo grupo e, na ocasião, os brasileiros venceram por 2 a 0 na última rodada da primeira fase. Os europeus ficaram com o terceiro lugar, atrás da Suíça, e foram eliminados.

A Sérvia abriu o placar com apenas 8 minutos de bola rolando. O tento saiu dos pés do camisa 10, Dusan Tadic. O atacante bateu uma falta na entrada da área com perfeição no canto do goleiro e acertou o ângulo para colocar os sérvios à frente com um golaço.

O gol de empate saiu logo depois, aos 14 minutos. O atacante Ali Madan recebeu na direita da grande área e avançou para dentro. Durante o drible, foi derrubado por Stefan Mitrovic e o pênalti foi assinalado. Yusuf Hilal foi para a cobrança, bateu forte no canto esquerdo e converteu, 1 a 1.

O segundo gol da Sérvia saiu aos 4 minutos do segundo tempo. Tadic foi lançado na entrada da área e dominou com muita classe, tirando do defensor. Livre dentro da área, o atacante bateu cruzado e colocou os visitantes à frente de novo. Apenas um minuto depois, foi a vez de Vlahovic balançar as redes. O atacante recebeu um belo passe de letra dentro da área e bateu muito forte, à queima-roupa, e não deu chances para o goleiro fazer a defesa.

Os sérvios ampliaram a vantagem na reta final. Aos 41 minutos, após um cruzamento pela esquerda, Filip Duricic apareceu livre na pequena área e cabeceou para o fundo das redes. Aos 44, Vlahovic conseguiu uma bela bola enfiada para Luka Jovic, que cavou na saída do goleiro e fechou a conta, 5 a 1.

