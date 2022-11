Jornalista que havia denunciado suposto suborno de jogadores do Equador foi chamado de "idiota" pelo mandatário do futebol do Equador

O presidente da Liga de Futebol Profissional do Equador (LigaPro), Miguel Ángel Loor, criticou o jornalista Amjad Taha após declaração de que oito jogadores da seleção equatoriana haviam sido subornados para perderem a estreia contra o Catar, seleção anfitriã da Copa.

Através sua conta oficial do Twitter, o presidente da LigaPro chamou o jornalista de “idiota” e disse que o sua publicação é uma “estupidez”. Ele ainda criticou a proporção que o assunto tomou. "É incrível como gostamos de nos autodestruir”, escreveu Miguel Loor.

Un tarado publica una estupidez y nos pasamos horas hablando del tema. Nadie razona nada. Yo estoy seguro que nuestro fútbol ha crecido; jugadores, torneo, selección. Pero es increíble como nos fascina autodestruirnos. Imposible competir así. Vamos a jugar un mundial, entiendan!

O mandatário lamentou a desunião no país antes de uma Copa do Mundo, afirmou que o país deveria estar unido e valorizou o momento da seleção. “A verdade é que não conheço outra forma de competir a não ser sendo unidos, positivos e apoiando uns aos outros. Nós hoje, todos ao contrário”, completou ele.

Todo el país debería estar unido. No he leído una posible alineación, nada sobre el tema deportivo. Valoremos donde estamos. La verdad yo no conozco otra forma de competir que que no sea estando unidos, positivos y apoyándonos unos a otros. Nosotros hoy, todo al revés. — Miguel Angel Loor (@miguelloor) November 17, 2022

Jornalista insinua suposto suborno

O jornalista e chefe Regional do Centro Britânico de Estudos e Pesquisas do Oriente Médio, Amjad Taha, insinuou na tarde de quinta-feira, 17, que o Catar havia subornado oito jogadores do Equador para que a seleção anfitriã vencesse na estreia da Copa do Mundo de 2022.



Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022 — Amjad Taha (@amjadt25) November 17, 2022

"Exclusivo: Catar subornou oito jogadores equatorianos em $ 7,4 milhões para perder o primeiro (1-0 2º tempo). Cinco insiders do Catar e #Ecadour confirmaram isso. Esperamos que seja falso. Esperamos que compartilhar isso afete o resultado. O mundo deve se opor à corrupção da FIFA", denunciou o jornalista em sua conta no Twitter.

