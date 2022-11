Brasil, França, Argentina: astros do futebol apontam favoritos para vencer a Copa

De Haaland a Messi, de Lewandowski a Buffon, várias estrelas do futebol deram seus prognósticos, com Brasil, Argentina e França como principais candidatos ao título

Quem vai erguer a tão cobiçada Copa do Mundo no dia 18 de dezembro em Doha? De Erling Haaland a Lionel Messi, de Robert Lewandowski a Gianluigi Buffon, várias estrelas do futebol, em atividade ou não, deram seus prognósticos, com Brasil, Argentina e França como principais candidatos ao título.

Lionel Messi

"Quando falamos de candidatos em cada Copa do Mundo, sempre dizemos os mesmos. Se eu tiver que apontar favoritos, acho que Brasil, França e Inglaterra estão um pouco acima dos demais", disse Messi em entrevista publicada na segunda-feira pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

"Mas a Copa do Mundo é tão difícil e tão complicada que tudo pode acontecer", alertou o capitão da 'Albiceleste'.

Erling Haaland

Para o atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, que assistirá à Copa do Mundo pela televisão, já que seu país não se classificou para o grande evento, "os favoritos devem ser Brasil, Argentina, França e talvez Inglaterra". "Não consigo citar apenas um, porque há tantas equipes boas...".

Robert Lewandowski

"A Argentina, com Messi, é uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo", disse o artilheiro polonês do Barcelona em entrevista recente ao jornal espanhol Marca. "Não perdem há 30 jogos, jogam bem e dá para ver que são uma equipe muito boa. Têm um plano, que estão seguindo como grupo", justificou.

Além da Albiceleste, Lewandowski aposta na Alemanha e na Espanha: "Apesar de terem muitos jogadores jovens, ainda são um dos favoritos a vencer a Copa do Mundo. Podem chegar à semifinal ou à final. Estão jogando bem há dois anos e têm potencial", explicou, ao ser questionado sobre a Roja.

Quanto à 'Mannschaft', comandada por Hansi Flick, que foi seu treinador no Bayern de Munique, o polonês garantiu: "É um treinador incrível e com ele a Alemanha pode fazer grandes coisas neste Mundial".

Marcel Desailly

Campeão mundial em 1998 com os 'Bleus' Marcel Desailly acredita que a França tem chances de manter o título conquistado na Rússia há quatro anos, mas para isso precisa "quebrar a espiral negativa", algo que sua geração fez mas não soube repetir em 2002.

"Não sabíamos como administrar a pressão com as lesões de (Zinedine) Zidane, (Thierry) Henry e (Robert) Pires. Quando você entra nesse tipo de espiral, tudo desmorona rapidamente".

"O Brasil tem um time muito forte, tanto no nível individual quanto no coletivo. A Argentina também. Mas nenhuma seleção sul-americana conquista o título desde 2002. Eles vão querer uma revanche. Os ingleses talvez estejam um pouco verdes. Holanda e Espanha jogam bem. Há um bom número de boas equipes, mas a França continua sendo a favorita", acrescentou numa recente entrevista à AFP.

Cafu

O último capitão brasileiro a erguer o maior troféu do futebol, na Copa da Coreia do Sul e Japão de 2002, espera ver as grandes seleções sul-americanas acabarem com a supremacia recente da Europa.

"Catar é uma grande oportunidade para quebrar esse domínio europeu. Esse é o momento certo da Seleção Brasileira quebrar esse tabu de conquistar o título. Tanto a Argentina como o Brasil são duas seleções favoritíssimas", declarou Cafu recentemente em entrevista à AFP.

"O Brasil vem de uma temporada muito boa, em termos de jogos. A Argentina tem um time muito bom também. Vejo duas seleções com grande potencial para vencer a Copa do Mundo", acrescentou.

Gianluigi Buffon

"Vejo a Argentina e o Brasil muito fortes", disse à AFP Gianluigi Buffon, goleiro da seleção italiana campeã mundial de 2006, que ficou de fora da Copa do Catar.

"No nível individual, a França me parece o único país europeu que pode competir, mas como equipe não sei. E talvez a Bélgica, porque gosto muito do (Thibaut) Courtois", acrescentou o lendário goleiro, detentor do recorde de jogos com a seleção 'Azzurra' (176) e que se aposentou da Nazionale em 2018.

Samuel Eto'o

O único que sai dessas previsões gerais é o ex-atacante Samuel Eto'o, hoje presidente da Federação Camaronesa de Futebol, que vislumbra uma final 100% africana... apesar do fato de que nunca uma seleção africano conseguiu passar das quartas de final em uma Copa do Mundo.

"Camarões vai vencer a final da Copa do Mundo de 2022 contra o Marrocos", disparou Eto'o com sua convicção de sempre em entrevista divulgada pelos organizadores. "Ao longo dos anos, as seleções africanas ganharam cada vez mais experiência e acredito que estão preparadas não só para participar de uma Copa do Mundo, mas também para vencer a competição."









