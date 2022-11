Rodrygo fala sobre evolução na carreira, expectativa pela Copa e liderança de Neymar

Com 21 anos de idade, Rodrygo disputará sua primeira Copa do Mundo representando a seleção brasileira. Restando uma semana para a estreia do Brasil diante da Sérvia, o atacante do Real Madrid revelou estar com "o coração muito ansioso"

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 17, o jovem atacante Rodrygo não escondeu a ansiedade de estrear na Copa do Mundo do Catar vestindo a camisa da seleção brasileira. Entre as perguntas dos jornalistas, o atleta do Real Madrid também comentou sobre a evolução na carreira e a liderança exercida por Neymar.



“O coração está muito ansioso, mas normal. Os jogadores mais velhos passam muita coisa para nós, sempre tentamos aprender com eles, mas também tentar deixar o ambiente leve o momento de pagode, e quando estamos mais nervosos eles nos passam essa confiança. Tem sido uma mescla boa entre os mais experientes e os mais jovens”, disse o atacante.



Sobre o assunto

Um dos destaques na campanha do Real Madrid na conquista da Champions League, Rodrygo vive um momento de ascensão e evolução no cenário do futebol internacional. Sobre a fase, o atacante ressaltou que foi preciso se dedicar bastante até assumir uma posição de protagonista.



“Estou me sentindo muito bem de ter tido toda essa evolução desde que cheguei lá (no Real Madrid). Sabia que não seria fácil, mas sempre treinei e batalhei, suportei todos os momentos até a hora de ter o protagonismo chegar. Graças a Deus, tenho vivido um grande momento, tenho sido protagonista, e agora tenho a chance de disputar a primeira Copa do Mundo para coroar isso”, explicou.



Formado nas categorias de base do Santos, Rodrygo relembrou que, quando criança, ia até à Vila Belmiro acompanhar os jogos de Neymar pelo Peixe. O camisa 10 da seleção brasileira, além de ser uma referência de liderança, é um ídolo para o atacante do Real Madrid.



“Primeiro, é uma honra jogar com ele, era um ídolo e ainda é. Cresci indo à Vila ver ele jogar. Sempre foi um líder, na época do Santos já era, e aqui não é diferente. Ele passa muita confiança para os mais jovens, é um cara muito bom de ter no grupo para além da qualidade”, contou.