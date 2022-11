Marquinhos despista sobre time titular para estreia da seleção na Copa

A seleção brasileira realizou nesta quinta o quarto treinamento em Turim, na preparação para o Mundial. O técnico Tite, por enquanto, ainda não definiu o time titular para a estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro

O zagueiro Marquinhos participou de entrevista coletiva nesta quinta-feira, 17, em Turim, na Itália. Questionado sobre o time titular da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, o defensor despistou.

"Isso nem a gente sabe. Mas que bom, que bom. Eu acho que é a dificuldade que todo treinador do mundo quer ter. Temos muitas opções de qualidade, um jogador que pode te trazer uma coisa diferente do outro, então é bom. Todas as vezes que testamos alguma maneira diferente de jogar, respondemos bem, nos dá um conforto. Por mais que tenha essa dúvida, te traz o conforto pelos resultados que tivemos na preparação", afirmou.

Na atividade desta manhã, Tite separou dois times com a mesma estrutura tática, no esquema 4-3-3. Uma equipe foi formada por: Ederson (Weverton), Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Neymar; Raphinha, Gabriel Jesus (Pedro) e Vini Jr.

Já o outro time teve: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Rodrygo; Antony, Richarlison e Martinelli.

Folga para os jogadores

Nesta sexta-feira, 18, os jogadores ganharão folga. No dia seguinte, a seleção seguirá para o Catar. A equipe terá mais quatro dias de treino na sede do Mundial.

"Cada um aproveita (a folga) como quer, porque como falei antes, os treinos são muito intensos, ficamos 24 horas aqui dentro. Então creio que esse momento de ter essa liberdade é importante", disse Marquinhos.