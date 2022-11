Neymar nega pressão na Copa, aponta favoritos ao título e revela conversa com Messi

Neymar é o principal jogador da Seleção Brasileira, uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, o craque negou que sofra pressão às vésperas do Mundial, apontou os principais candidatos ao troféu e revelou conversa com Lionel Messi no Paris Saint-Germain.

“Sou um cara normal. Por mais que todo mundo me conheça, por ser o camisa 10 da Seleção e do Paris Saint-Germain, por tudo que o meu nome envolve, eu tento ser o mais tranquilo e pé no chão possível. Tenho amigos, família, sou um ser humano como qualquer outro, possuo sentimentos: às vezes, acordo triste; às vezes, muito feliz. Mas fico muito contente pelo carinho, não me sinto pressionado em momento nenhum. Pelo contrário: trago isso como força para mim. É um orgulho muito grande ser quem eu me tornei como pessoa e jogador”, explicou o astro.

“Você aprende com tudo que já passou na vida, com os erros que cometeu ao longo do caminho. Ninguém é perfeito, você vai se moldando conforme a vida vai te colocando obstáculos. Então, é muito mais fácil eu lidar [com as adversidades] com a cabeça que tenho hoje do que quando tinha 22, 23 anos”, acrescentou, mencionando o seu amadurecimento.

Para Neymar, o Mundial é “uma caixa de surpresas” e, por conta disso, “sempre há seleções que não estão acreditadas e acabam indo bem longe”. Apesar dessas considerações, o atacante apontou quatro equipes que podem conquistar o título no Catar.

“Acredito que, entre as favoritas, estão Argentina, Alemanha, Espanha e França juntamente com o Brasil. A expectativa é muito grande de jogar. Não digo que todo mundo esteja ansioso, mas com vontade de estar na Copa”, declarou Neymar.

“A Copa do Mundo é o meu sonho maior. Terei mais uma oportunidade, e espero conseguir. Na minha carreira, alcancei coisas que jamais imaginaria ter alcançado. Se minha carreira terminar hoje, vou me sentir o cara mais feliz do mundo”, completou.

Por fim, Neymar também falou sobre as conversas esporádicas com Messi em relação à Copa. O brasileiro, que vê a Argentina como um dos melhores times do mundo, afirmou que o clima no vestiário do PSG é descontraído.

“A gente conversa muito pouco sobre isso, mas às vezes falamos do nosso cruzamento, na semifinal, na final, como a gente vai chegar. Brinco muito com o Messi, falo que vou ser campeão e ganhar dele. A gente dá risada”, concluiu.

Com Neymar, a Seleção continua treinando em Turim, na Itália, até 19 de novembro, quando enfim viajará ao Catar para a disputa da Copa do Mundo. A estreia no Mundial será no dia 24, quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra a Sérvia, no Estádio Lusail. O Brasil integra o grupo G da competição, ao lado também de Suíça e Camarões.