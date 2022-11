Presidente da CBF nega contato com Mano Menezes para assumir seleção

A intenção do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, é começar a busca de um novo treinador somente em janeiro de 2023. O atual treinador da seleção, Tite, deixará o cargo após a Copa do Mundo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, desmentiu a informação de que Mano Menezes seria o favorito para assumir o comando técnico da seleção brasileira em 2023.

"Se alguém disser que estou conversando com treinador, que mandei interlocutor conversar, é mentira", afirmou o dirigente em entrevista ao portal do Globo Esporte.

Ednaldo tenta adiar o tema para depois do término da Copa do Mundo do Catar, que tem data para acabar no dia 18 de dezembro. Pela proximidade do Natal, a intenção do presidente da CBF é começar a busca de um novo treinador somente em janeiro de 2023. O atual treinador da seleção, Tite, deixará o cargo após a Copa do Mundo.

O dirigente acompanha a seleção brasileira na preparação em Turim, na Itália, e no Mundial do Catar como chefe da delegação.

Caio Ribeiro afirmou que Mano Menezes seria técnico da seleção após a Copa

O comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro afirmou em live do fantasy game, Cartola FC, que Mano seria o nome escolhido para treinar a seleção a partir de 2023. O profissional ainda acrescentou que Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, seria o próximo diretor do Brasil.

"Não é nem só opinião, é informação. Quer que eu fale quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira? Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com Andrés Sanchez, que será o próximo diretor da seleção brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não", disse Caio Ribeiro.

Após a fala do comentarista, Mano Menezes e Andrés Sanchez negaram a informação.

"Não tive nenhum contato sobre isso. Zero", afirmou Mano em entrevista à Rádio Guaíba. "Meu Deus, o Caio Ribeiro deve ter ido na cartomante ou viu bola de cristal", ironizou Andrés no Twitter.

Seleção passará por mudanças

A saída do técnico Tite é certa desde fevereiro de 2022, quando o próprio treinador anunciou sua saída após a Copa do Mundo de 2022. Na seleção desde 2016, o comandante vai para o segundo Mundial com a Canarinho.

Desde que a informação sobre a saída de Tite se tornou pública, nomes surgiram como possíveis sucessores do comando técnico da seleção, entre brasileiros e estrangeiros. Dorival Júnior, Fernando Diniz, Mano Menezes e Abel Ferreira, treinadores que tiveram bom desempenho em 2022, têm contrato ou estão perto de renovar com seus clubes.

Com provável calendário das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 iniciando em março de 2023, Ednaldo Rodrigues descarta contratar um técnico “tampão” para esperar o fim da temporada do futebol europeu.

Sendo assim, é esperado que o novo comandante da seleção seja anunciado a tempo de começar as observações para a competição.

A vaga de coordenador da seleção também deve sofrer uma baixa após o Mundial de 2022. O atual coordenador, Juninho Paulista, não deve continuar no cargo para 2023.



