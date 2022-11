Copa do Mundo: veja fotos do primeiro treino da seleção brasileira em Turim

Sob o comando do técnico Tite, equipe brasileira realizou o primeiro treinamento visando a Copa do Mundo

A seleção brasileira iniciou nesta segunda-feira, 14, a preparação para a Copa do Mundo de 2022 no CT da Juventus, em Turim, na Itália. Apenas dois atletas não participaram de atividade em campo. O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar, ambos do PSG, tiveram um problema com o voo. O defensor realizou trabalho muscular na academia, enquanto o camisa 10 fez atividade regenerativa na parte úmida do centro de treinamentos.

O treino de hoje (14/11) foi dividido em dois espaços: na academia, um trabalho regenerativo para os atletas que atuaram no final de semana pelos seus respectivos clubes. Em campo, o técnico Tite comandou de perto uma movimentação leve no campo principal do complexo esportivo italiano.

Veja imagens do treino do Brasil:



















(Com Vitor Pereira, correspondente do O POVO na Copa do Mundo 2022)





