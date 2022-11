Treinador afirmou categoricamente que não houve qualquer contato entre as partes para um possível acordo. "Não tive nenhum contato sobre isso. Zero", disse em entrevista à Rádio Guaíba

O técnico Mano Menezes desmentiu a informação de que será o sucessor de Tite na Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar. A notícia havia sido divulgada nesta terça-feira pelo ex-jogador e comentarista do grupo Globo, Caio Ribeiro.

Após repercussão, o treinador afirmou categoricamente que não houve qualquer contato entre as partes para um possível acordo. "Não tive nenhum contato sobre isso. Zero", disse em entrevista à Rádio Guaíba.

A informação surpreendeu o Internacional, atual clube de Mano, que recentemente renovou o contrato de seu comandante e conta com ele até o final de 2023. Nesta temporada, o técnico recolocou o time colorado nos eixos e terminou o Campeonato Brasileiro com a vice-colocação (tendo a melhor campanha do segundo turno).

A notícia ainda dizia que o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, faria dobradinha com Mano e assumiria a função de diretor da Seleção Brasileira. No entanto, o dirigente foi às redes sociais e negou.



Caso venha a se concretizar, não seria a primeira parceria entre Andrés Sanchez e Mano Manezes. O treinador trabalhou no Corinthians entre 2008 e 2010, quando o dirigente estava na presidência do clube do Parque São Jorge.

Além disso, confirmaria a segunda passagem do técnico pela Seleção. Ele já esteve na função entre 2010 e 2012, quando, inclusive, participou da campanha da prata olímpica nos Jogos de Londres.

A Seleção passará por uma mudança no comando técnico após a Copa do Catar, independentemente do resultado. Atual treinador do Brasil, Tite já anunciou que não irá continuar no time após o Mundial. Além de Mano, Fernando Diniz, do Fluminense, Dorival Júnior, do Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, já foram cotados.

