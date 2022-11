Caio Ribeiro afirma que Mano Menezes será o próximo treinador da seleção brasileira

Além de citar o atual treinador do Internacional, o comentarista também disse que Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, será o próximo diretor da Canarinho

Em uma live nesta terça-feira, 15, o ex-jogador e atualmente comentarista Caio Ribeiro afirmou que Mano Menezes, treinador do Internacional, será o substituto de Tite no comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar.

Vice-campeão brasileiro com o Internacional nesta temporada, Mano Menezes já teve uma experiência como treinador da seleção brasileira. Na ocasião, o gaúcho assumiu o posto deixado por Dunga após a Copa do Mundo de 2010 e permaneceu à frente da amarelinha até 23 de novembro de 2012, quando foi demitido.

Além de citar Mano Menezes, Caio Ribeiro também disse que Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, será o próximo diretor da seleção brasileira. Por meio das redes sociais, o dirigente respondeu sobre a afirmação do comentarista. “Meu Deus, Caio Ribeiro deve ter ido na cartomante ou viu bola de cristal”, disse.

Confira a fala de Caio Ribeiro sobre Mano Menezes na seleção brasileira:

“Não é nem só opinião, é informação. Quer que eu fale quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira? Mano Menezes. Me cobre daqui a pouco. Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com Andrés Sanchez, que será o próximo diretor da seleção brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não”, enfatizou.