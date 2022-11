Com Neymar e Marquinhos atrasados, Brasil inicia semana de treinos para a Copa

Por Victor Pereira, correspondente O POVO na Copa do Mundo 2022

Foi dada a largada, agora na prática, para a Copa do Mundo 2022. Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira realizou o primeiro de uma série de cinco treinamentos no CT da Juventus, em Turim, na Itália. Apenas dois jogadores não participaram de nenhuma atividade: o zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar, ambos do PSG, tiveram um problema com o voo, precisaram trocar de aeronave e chegaram quando a movimentação já havia começado.



O treino de hoje (14/11) foi dividido em dois espaços: na academia, um trabalho regenerativo para os atletas que atuaram no final de semana pelos seus respectivos clubes. Em campo, o técnico Tite comandou de perto uma movimentação leve no campo principal do complexo esportivo italiano.



Participaram do trabalho com bola os goleiros Alisson, Éderson e Weverton; os laterais Alex Sandro, Alex Telles e Daniel Alves, o zagueiro Éder Militão, os meio-campistas Fred e Éverton Ribeiro, além dos atacantes Antony, Pedro, Raphinha, Rodrygo e Vini Júnior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Veja fotos da apresentação da seleção brasileira em Turim

Seleção brasileira se apresenta e grupo está quase completo; Neymar e Marquinhos têm imprevisto

Copa do Mundo: Sergio Ramos se frustra com ausência em convocação, diz jornal



Os jogadores de defesa fizeram atividades de posicionamento, enquanto os atacantes trabalharam finalizações. Inclusive, vários golaços marcaram este momento do treino, dentre eles, o mais bonito, marcado pelo atacante Pedro. As finalizações foram acompanhadas de perto pelo técnico Tite que, a todo instante, passava orientações aos atacantes.

Neymar e Marquinhos: treino na academia

Por conta do atraso, Neymar e Marquinhos não tiveram o dia perdido. Eles chegaram e foram direto para a academia, onde realizaram um trabalho muscular.



Amanhã, a expectativa é que o grupo completo com os 26 jogadores convocados voltem a treinar às 15h (11h de Brasília) desta terça-feira (15).