Veja fotos da apresentação da seleção brasileira em Turim

A seleção brasileira se apresentou nesta segunda-feira, 14, no CT da Juventus, em Turim, na Itália, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo do Catar. Neymar e Marquinhos foram os últimos convocados a chegar por conta de um problema em voo fretado que trouxe a dupla direto da França.

Antes de viajar para o Catar, a seleção ficará concentrada no J Hotel, equipamento que pertence ao CT da Juventus. A equipe brasileira faz o primeiro treinamento visando a Copa do Mundo nesta segunda-feira.

O atacante Richarlison foi o único que parou para atender aos torcedores presentes à porta do hotel, o que causou muito alvoroço. Muitos fãs receberam autógrafo do Pombo, como é conhecido. Foi o caso do pernambucano Allesson Sartori, que mora em Turim há cerca de 10 anos. “Eu cheguei por volta das 10h30min e consegui autógrafos de Thiago Silva e Richarlison para guardar de recordação para o meu pai”, completou o torcedor.

