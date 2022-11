Copa do Mundo: Sergio Ramos se frustra com ausência em convocação, diz jornal

Zagueiro tinha esperança de ser convocado por estar presente na pré-lista com 55 jogadores do técnico Luís Henrique

Sérgio Ramos tinha esperança de ser convocado para a Copa do Mundo. De acordo com o Mundo Deportivo, o desempenho recente, no PSG, além do fato de estar presente na pré-lista com 55 jogadores, fez com que o zagueiro ainda acreditasse que poderia ser selecionado pelo treinador da Seleção da Espanha, Luís Henrique.

Contudo, de acordo com o jornal espanhol, a ausência não foi uma surpresa, nem mesmo com oito defensores sendo chamados. Isso porque, o zagueiro não representa o seu país desde 31 de março de 2021.

Dessa forma, Sérgio Ramos ficou de fora do que seria o seu quinto Mundial. O jogador participou de todas as edições do torneio desde 2006, inclusive foi campeão, como titular, em 2010.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nessa temporada, o jogador fez 19 partidas, seis pela Liga dos Campeões, 12 pelo Campeonato Francês e uma pela Copa da França. Assim, anotou um gol e uma assistência.

Sobre o assunto Copa do Mundo: anfitrião Catar e Arábia Saudita divulgam convocados

Copa do Mundo: Seleção dos EUA é a primeira a chegar ao Catar

Copa do Mundo: Argentina divulga lista de convocados com Messi e Dybala; veja

Tags