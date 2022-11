Copa do Mundo: sem Sergio Ramos, Espanha anuncia convocação

"La Roja" buscará no Catar a segunda conquista da Copa do Mundo

A Espanha do técnico Luis Enrique anunciou nesta sexta-feira, 11, a convocação para a Copa do Mundo do Catar. Pela primeira vez desde 2006, o zagueiro Sergio Ramos, do PSG, não defenderá a seleção no Mundial. Outro nome de peso, o goleiro De Gea, do Manchester United, também ficou de fora da lista final.

Outra polêmica ficou por conta da ausência do meia hispano-brasileiro Thiago Alcântara, do Liverpool. Apesar do questionamento, o jogador não vinha sendo convocado frequentemente. Luis Enrique tem optado por dar espaço a jovens que farão primeira aparição em Copa, como Ansu Fati, Pedri e Gavi, todos do Barcelona.

"La Roja" buscará no Catar a segunda conquista da Copa do Mundo. Os espanhóis ocupam o grupo E, com Costa Rica, Alemanha e Japão. A estreia da "Fúria" está prevista para 23 de novembro, diante da seleção costa-riquenha, no estádio Al Thumama.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Copa do Mundo: Com Cristiano Ronaldo, Portugal divulga convocação

Copa do Mundo: adversária do Brasil, Sérvia anuncia convocados

Copa do Mundo: com Mané na lista, Senegal divulga convocados

Confira a lista dos convocados da Espanha para o Mundial do Catar:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton) e David Raya (Brentford);

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona) e José Gaya (Valencia);

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Pablo Gavi (Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedri González (Barcelona) e Koke (Atlético de Madrid);

Atacantes: Ferrán Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletico Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (RB Leipzig) e Ansu Fati (Barcelona).

Tags