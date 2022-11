Copa do Mundo: Argentina divulga lista de convocados com Messi e Dybala; veja

A seleção argentina chega para a Copa do Mundo invicta há 35 jogos e com dois títulos recentes na bagagem: a Copa América de 2021 e a Finalíssima

O técnico Lionel Scaloni divulgou os 26 nomes que defenderão a Argentina na Copa do Mundo. A única preocupação era o atacante Paulo Dybala, da Roma, que foi convocado e marcará presença no Catar. Ele havia sofrido uma lesão muscular, mas se recuperou a tempo para disputar o torneio.

Uma baixa já confirmada era a do meia Giovani Lo Celso, do Villarreal. O jogador, titular absoluto da seleção, teve uma contusão na coxa e passará por cirurgia. O meio-campista Enzo Fernández, do Benfica, deve substituí-lo entre os onze iniciais.

A lista ainda conta com nomes consagrados, como o de Messi, do PSG, Di María, da Juventus, De Paul, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão. Já o volante Fausto Vera, do Corinthians, e os atacantes Germán Cano (Fluminense) e Jonathan Calleri (São Paulo) não foram lembrados.

Uma ausência significante é a do atacante Ángel Correa, do Atlético de Madrid, que vinha sendo chamado frequentemente, mas ficou de fora por opção técnica.

A seleção argentina chega para a Copa do Mundo invicta há 35 jogos e com dois títulos recentes na bagagem: a Copa América de 2021 e a Finalíssima. Os "hermanos" estão no grupo C da competição, junto com Arábia Saudita, México e Polônia. Já a estreia do time está marcada para o dia 22 de novembro, frente aos sauditas, no estádio Lusail.

Confira a lista de Scaloni para defender a Argentina na Copa do Mundo:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) e Franco Armani (River Plate);

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Juan Foyth (Villarreal);

Meio-campistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) e Enzo Fernández (Benfica);

Atacantes: Angel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Alvarez (Manchester City), Nicolás González (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter de Milão), Paulo Dybala (Roma) e Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

