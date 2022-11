Copa do Mundo: Seleção dos EUA é a primeira a chegar ao Catar

A seleção dos Estados Unidos foi a primeira das 32 equipes classificadas a chegar para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Os jogadores norte-americanos desembarcaram na última quinta-feira, 10, no Aeroporto Internacional Hamad, em Doha, dez dias antes do início do evento.

O voo da Qatar Airways vindo de Nova York foi um dos primeiros a usar o novo setor do aeroporto, inaugurado na quinta-feira.

O 'Team USA', comandado pelo americano Gregg Berhalter desde dezembro de 2018, vai estrear na competição contra o País de Gales, no dia 21 de novembro, antes de enfrentar a Inglaterra, quatro dias depois. O duelo contra o Irã, no dia 29 do mesmo mês, será carregado de conotações políticas.

A Inglaterra é a favorita do grupo, teoricamente um dos mais equilibrados.

Os Estados Unidos ficarão hospedados durante o torneio no hotel Marsa Malaz Kempinski, na ilha artificial The Pearl, ao norte de Doha. Eles vão treinar em um campo do clube Al Gharafa, a 15 quilômetros de distância.

Esta é a décima primeira participação dos Estados Unidos (16º no ranking da Fifa) em uma Copa do Mundo. Seu melhor resultado é o terceiro lugar conquistado na Copa do Uruguai, em 1930, a primeira da história.

Nos últimos dias, membros da comissão técnica da Argentina e do Japão também chegaram ao Catar.

