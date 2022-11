Rival do Brasil, Camarões divulga convocados para a Copa do Catar; veja lista

Adversária do Brasil, a seleção de Camarões divulgou, na quarta-feira, 9, os convocados para a Copa do Mundo do Catar. O grande nome da equipe, Eric Maxim Choupo-Moting, foi chamado e lidera o elenco.

O atacante de 33 anos vive grande fase no Bayern de Munique: disputou 15 jogos, marcou dez gols e deu três assistências. Além dele, o goleiro André Onana é outro importante nome do time nacional comandado pelo técnico Rigobert Song, lenda do futebol camaronês.

Onana, que brilhou no Ajax, defende a Internazionale desde o início desta temporada. Até o momento, ele jogou 12 partidas e vem de uma sequência de dez jogos consecutivos pelo clube de Milão.

Já no meio de campo, o principal destaque é Frank Anguissa, que vem brilhando no Napoli, líder invicto do Campeonato Italiano e sensação da Liga dos Campeões. O volante entrou em campo 17 vezes, anotou três tentos e deu cinco passes decisivos.

Brasil e Camarões se enfrentam pela 3ª rodada do grupo G da Copa do Mundo. A partida será realizada no dia 2 de dezembro, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail. A equipe treinada por Tite estreia na competição em 24 de novembro, no mesmo horário, quando encara a Sérvia. A chave do Mundial ainda conta com a presença da Suíça.

Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.



PRÉPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA QATAR 2022#CMRJAM | #FRIENDLY | #FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES pic.twitter.com/lwa6mWrUOZ — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 9, 2022

Confira a lista de convocados de Camarões para a Copa:

Goleiros: Epassy (Abha), Ngapandouetnbu (Olympique de Marselha) e Onana (Inter de Milão)

Laterais: Ebosse (Udinese), Fai (Al-Tai), Mbaizo (Philadelphia Union) e Tolo (Seattle Sounders),

Zagueiros: Castelletto (Nantes), Nkoulou (Aris), Onguéné (Eintracht Frankfurt) e Wooh (Rennes)

Meio-campistas: Anguissa (Napoli), Gouet (Mechelen), Hongla (Verona), Kunde (Olympiacos), Ntcham (Swansea) e Ondoa (Hannover)

Atacantes: Aboubakar (Al-Nassr), Bassogog (Shanghai Shenua), Choupo-Moting (Bayern de Munique), Ngamaleu (Dynamo Moscou), Nkoudou (Besiktas), Nsame (Young Boys), Marou (Coton Sport), Mbeumo (Brentford) e Toko Ekambi (Lyon)

