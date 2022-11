Veja a provável escalação do Brasil para estreia na Copa do Mundo do Catar

O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia no dia 24 de novembro, às 16 horas (horário de Fortaleza). Com os 26 jogadores convocados pelo técnico Tite nesta segunda-feira, 7, O POVO analisa como o comandante da Canarinho deve escalar o time para encarar os sérvios.

Nos últimos amistosos da seleção, quando venceu a Gana por 3 a 0 e goleou a Tunísia por 5 a 0, Tite testou duas formações: uma mais ofensiva com a presença de quatro atacantes, entre eles Vinicius Júnior, e outra mais equilibrada com o volante Fred no lugar da estrela do Real Madrid.

A tendência é de que Tite inicie a Copa do Mundo com o esquema tático 4-2-3-1, considerado mais equilibrado e bastante utilizado ao longo do ciclo para o Mundial do Catar.

A possível escolha dois volantes com forte poder de marcação, Fred e Casimiro, é uma forma de proteger ainda mais a defesa. Os sérvios têm dois atacantes goleadores em grande fase. Aleksandar Mitrovic, do Fulham-ING, e Dusan Vlahovic, da Juventus-ITA, somam 16 gols em 27 jogos. Outro destaque da seleção da Sérvia é o meia Dusan Tadic, camisa 10 do Ajax.

Apesar de menos provável para a estreia, o esquema mais ofensivo, desenhado no 4-3-3, deve ser utilizado ao longo da Copa seja para começar jogando ou alternativa para o segundo tempo em busca de uma reação.

Veja abaixo as duas opções de escalação para a estreia na Copa do Mundo:

