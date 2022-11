Seleção Brasileira: saiba quem os jornalistas do O POVO convocariam para a Copa

Na segunda-feira, 7, o treinador Tite divulgará a lista oficial dos 26 jogadores convocados para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

Restando menos de 20 dias para o início da Copa do Mundo do Catar, o treinador Tite terá que escolher, na segunda-feira, 7, os 26 jogadores que irão integrar a seleção brasileira no torneio mais importante do futebol. Antes da divulgação da lista oficial, o Esportes O POVO reuniu jornalistas, entre eles Evaristo Nogueira, o “Homem Mau”, para montarem suas próprias convocações. Confira:

Lucas Mota (editor adjunto do Esportes O POVO)

Goleiros: Alisson, Weverton e Éderson

Laterais: Danilo (LD), Emerson Royal (LD), Alex Sandro (LE) e Alex Telles (LE)

Zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Bremer

Meio-campistas: Casemiro, Fred, Fabinho, Bruno Guimarães, Paquetá, Everton Ribeiro e Coutinho

Atacantes: Neymar, Vini Jr, Richarlison, Raphinha, G. Jesus, Antony, Pedro e Rodrygo

Afonso Ribeiro (coordenador do Esportes O POVO)

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton

Laterais: Danilo (LD), Alex Sandro (LE) e Alex Telles (LE)

Zagueiros: Thiago Silva, Eder Militão, Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães

Meio-campistas: Casemiro, Fred, Bruno Guimarães, Fabinho, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro

Atacantes: Neymar, Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Rodrygo, Raphinha, Pedro, Martinelli, Richarlison e Antony

Thiago Minhoca (comentarista da rádio O POVO CBN)

Goleiros: Weverton, Ederson e Alisson

Laterais: Danilo (LD), Alex Sandro (LE) e Alex Telles (LE)

Zagueiro: Ibañes, Gabriel, T. Silva, Militão e Marquinhos

Meio-campistas: Fred, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, E. Ribeiro e Paquetá

Atacantes: Neymar, Raphinha, Antony, Vini Jr, Richarlison, Jesus, Pedro, Rodrygo e Martinelli

Evaristo Nogueira, o “Homem Mau” (narrador da rádio O POVO CBN)

Goleiros: Alisson, Cássio e Weverton

Zagueiros: Thiago Silva, Eder Militão, Marquinhos e Bremer

Laterais: Danilo (LD), Alex Telles (LE), Emerson Royal (LD), e Alex Sandro (LE)

Meio-Campistas: Fred, Casemiro, Paquetá, Coutinho, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro

Atacantes: Hulk, Neymar , Dudu, Pedro, Antony, Rodrygo, Raphinha, Gabriel Jesus e Vini Jr

Fernando Graziani (editor chefe do Esportes O POVO)

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton

Laterais: Danilo (LD), Alex Sandro (LE) e Alex Telles (LE)

Zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Bremer

Meio-campo: Casemiro, Fred, Fabinho e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Éverton Ribeiro

Atacantes: Neymar, Vini Jr, Antony, Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesus, Richarlison, Pedro e Gabriel Martinelli

