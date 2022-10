Copa do Mundo: Neuer segue com dores às vésperas do torneio

O jogador de 36 anos sofre com problemas no ombro há mais de duas semanas, o que o fez se afastar dos gramados

O goleiro Manuel Neuer continua sendo baixa devido a uma lesão no ombro e sua presença na Copa do Mundo ainda não é garantida, segundo Julian Nagelsmann, técnico do Bayern de Munique, em pronunciamento nesta sexta-feira, 28.

“Não sei, não sou vidente”, disse o treinador em coletiva de imprensa, acrescentando que a lesão em questão é um hematoma e “necessita repouso”.

O jogador de 36 anos sofre com problemas no ombro há mais de duas semanas, o que o fez se afastar dos gramados: “Não parto do princípio de que não poderá jogar o Mundial, parto do princípio de que conseguirá fazê-lo. Mas infelizmente não sou vidente”.

Capitão do Bayern de Munique e da Alemanha, Neuer é considerado um dos melhores goleiros do mundo e é o titular absoluto da seleção alemã.

“Gostaríamos que ele pudesse voltar a jogar o mais rápido possível (...) trabalhamos para que possa retornar no próximo fim de semana, mas não sei”, concluiu Nagelsmann.

A seleção alemã integra o Grupo E do Mundial do Catar, junto com Espanha, Costa Rica e Japão, quem enfrenta na primeira partida do torneio, no dia 23 de novembro.

