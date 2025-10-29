Palpite Garcia x Onama | UFC Fight Night 01/11/25

Confira o palpite Garcia x Onama no UFC Fight Night, odds atualizadas e análise da luta de pesos-pena. Saiba quem é o grande favorito.

No próximo sábado, dois importantes nomes do peso-pena no MMA vão se enfrentar no octógono do UFC Apex, em Las Vegas (Estados Unidos), na noite de sábado (01/11/2025).



De um lado, Steve Garcia já superou adversários difíceis antes de chegar no UFC e desde que estreou, venceu todas as suas 7 das nove lutas disputadas. Já David Onama foi alçado de última hora em 2022, após voltar à categoria de peso-pena.



Quem deve vencer esse duelo? Veja as melhores odds e palpites para Garcia x Onama pelo UFC Fight Night, com destaque para as odds da BetMGM!



Melhores Odds Garcia x Onama Hoje



As melhores casas de apostas já abriram as suas odds para o duelo de pesos-penas entre Garcia x Onama no UFC Fight Night, direto de Las Vegas. O americano é o grande favorito da noite, mas o ganês pode se aproveitar da sua pressão e velocidade para surpreender.



Abaixo, confira as melhores odds de Garcia x Onama atualizadas para esse confronto do UFC Fight Night nas principais plataformas do mercado.



Casa de Apostas Vitória Garcia Vitória Onama Nocaute Garcia/Onama Total de Rounds (Mais de 1.5) BetMGM 1.74 2.10 2.05/2.95 1.74 Br4Bet 1.71 2.00 2.10/3.10 1.81 bet365 1.72 2.10 2.00/2.87 1.80 Estrela Bet 1.71 2.05 2.10/3.00 1.81

Melhores palpites para Garcia x Onama



O duelo entre Steve Garcia e David Onama será a luta principal do próximo UFC Fight Night e ela tem um significado bem maior do que uma simples vitória. Colados na classificação, os dois lutadores querem subir no ranking e brigar por coisas maiores no UFC.



Abaixo, trouxe três ótimos palpites em Garcia x Onama e as odds correspondentes nas melhores casas de apostas: BetMGM, bet365 e Br4Bet.



Obs: Esses palpites equilibram potenciais de risco e retorno aos apostadores, sendo ideais para quem busca opções seguras e com ótimo valor na luta principal do UFC Fight Night em Las Vegas.



Detalhes sobre os mercados e odds



Agora chegou o momento de conhecer mais detalhes sobre os principais mercados e odds para a luta entre Garcia x Onama. Com isso, ficará mais fácil que você tome a sua decisão de qual mercado apostar no evento principal do UFC Fight Night 01/11/2025..



Palpite 1: Vitória de Steve Garcia



O americano chega para o duelo com Onama com um cartel de 18-5, sendo que desde que estreou no UFC, foi derrotado somente duas vezes. Além do mais, ele conquistou uma reputação por vitórias de nocaute.



>> Aposte com Odds de 1.74 na BetMGM



Por isso, acredito que a vitória do lutador de 33 anos da cidade de Albuquerque com odds de 1.74 na BetMGM é um ótimo palpite para Garcia x Onama. Ele deve usar seus golpes precisos e sua boa defesa para conquistar mais um triunfo na principal categoria do MMA.







Palpite 2: Mais de 1,5 rounds



Todas as lutas de David Onama no UFC bateram esse mercado, enquanto três dos cinco duelos de Garcia tiveram pelo menos dois rounds. Essa deve ser uma luta equilibrada e que se arrastará até o final.



>> Aposte com Odds de 1.81 na Br4Bet



Com isso, o mercado “mais de 1,5 rounds” é uma ótima escolha de palpite para Garcia x Onama, e a odd de 1.81 na Br4Bet tem muito valor.







Palpite 3: David Onama vence por nocaute ou decisão



Para as casas de apostas, o principal favorito é Steve Garcia, mas é fato que o ganês David Onama pode surpreender, até mesmo porque ele vem de 4 triunfos seguidos na categoria.



>> Aposte com Odds de 2.45 na bet365



E se a ideia é ter uma odd melhor, uma boa dica é apostar no método de vitória. O mercado “Onama vence por nocaute ou decisão” está com odds de 2.45 na bet365, e esse palpite bateu justamente nos quatro duelos recentes do lutador de 31 anos.







Estatísticas relevantes sobre Garcia x Onama



Para apostar com maior precisão em Garcia x Onama, uma boa dica é comparar as estatísticas recentes para entender o desempenho de cada lutador.



Os dois vêm em uma ritmo forte e com um ótimo retrospecto de vitórias nas últimas lutas, mostrando que o duelo do próximo sábado, em Las Vegas, deverá ser mais equilibrado do que a maioria imagina.

Estatística Garcia Onama Vitórias no UFC 7 6 Taxa de nocaute (%) 85% 33% Taxa de finalização (%) 0% 16% Média de golpes significativos por minuto 5.18 5.24 Média de golpes absorvidos por minuto 2.20 4.73 Quedas aplicadas por luta 0.9 1.08% Precisão de golpes (%) 55% 53% Defesa de quedas (%) 88% 52%

Histórico recente dos lutadores



Os dois lutadores vêm de um histórico positivo no UFC, sendo que Garcia emplacou 5 vitórias seguidas, enquanto Onama conquistou quatro triunfos consecutivos. Ambos querem a vitória para subir no ranking e se provarem para tentar algo mais nos pesos-penas.



Steve Garcia (Estados Unidos)



Venceu Calvin Kattar – decisão dos juízes;



Venceu Kyle Nelson – nocaute técnico (KO/TKO);



Venceu SeungWoo Choi – nocaute técnico (KO/TKO).



David Onama (Gana)



Venceu Giga Chikadze – decisão dos juízes;



Venceu Roberto Romero – decisão dos juízes;



Venceu Jonathan Pearce – decisão dos juízes.



Análise da luta e prognóstico



A luta entre Steve Garcia x David Onama é o destaque principal do UFC Fight Night do próximo sábado (01), no UFC Apex, em Las Vegas (Estados Unidos). Esse duelo colocará frente a frente dois lutadores que querem ascensão no ranking dos pesos-penas.



Steve Garcia: Golpes rápidos, boa defesa e muitos nocautes



O americano de 33 anos está em um momento de ascendência no UFC, com cinco vitórias seguidas, sendo quatro delas por nocaute. Isso ajudou a sedimentar a sua fama de implacável em suas lutas, marcadas por golpes precisos e ótima defesa.



Com isso, ele consegue sempre ser uma ameaça sempre à distância e com certeza vai usar da sua estatura um pouco maior do que o adversário na próxima luta. É exatamente por todos esses fatores que apostar no nocaute, que ocorreu em 85% das suas vitórias, é um bom palpite.



David Onana: Pressão agressiva e muita trocação



O ganês de 31 anos também vive um momento de auge no UFC, já que tem quatro vitórias consecutivas no maior torneio de MMA do mundo, sendo as últimas três por decisão técnica unânime após pressionar os adversários por toda a luta.



Aliás, ele é conhecido justamente por sua pressão agressiva e por muita trocação em seus duelos, utilizando-se da sua força e velocidade para dominar o oponente. Com algumas finalizações no histórico, a dupla chance no método de vitória, submissão ou decisão técnica é uma boa escolha.



Prognóstico Garcia vs Onama: Garcia é favorito, mas Onama pode surpreender



No nosso prognóstico de Garcia x Onama, o americano é o favorito, assim como nas melhores casas de apostas. A sua vitória tem odds médias de 1.72 contra 2.06 de Onama. Muito do favoritismo de Garcia se baseia em seus golpes precisos e no histórico de nocautes.



Apesar disso, não dá para subestimar Onama, que pode até surpreender, pois também vem em alta no UFC e usará da sua velocidade e força para tentar superar o adversário, nem que seja na decisão dos juízes levando o duelo até os últimos rounds.



Como apostar na luta Garcia x Onama



Está com dúvida sobre como apostar em Garcia x Onama? Veja aqui as dicas para fazer apostas no UFC Fight Night nas melhores casas de apostas:



Analise o histórico dos lutadores: antes de qualquer coisa, lembre-se de analisar sempre o histórico de luta dos dois combatentes, observando estatísticas além das vitórias, como método mais comum, % de golpes e defesas de quedas, etc.;



antes de qualquer coisa, lembre-se de analisar sempre o histórico de luta dos dois combatentes, observando estatísticas além das vitórias, como método mais comum, % de golpes e defesas de quedas, etc.; Compare as odds nas diferentes casas: aqui temos uma lista com as melhores casas de apostas para fazer seus palpites nessa luta, cada uma delas com odds diferentes conforme o mercado. Analise-as antes de fazer seu palpite;



aqui temos uma lista com as melhores casas de apostas para fazer seus palpites nessa luta, cada uma delas com odds diferentes conforme o mercado. Analise-as antes de fazer seu palpite; Explore mercados alternativos: é comum que muitos apostadores fiquem no mercado de resultado final, mas você pode explorar outras opções como método de vitória, ou mercados especiais como vencedor + método de vitória, por exemplo;



é comum que muitos apostadores fiquem no mercado de resultado final, mas você pode explorar outras opções como método de vitória, ou mercados especiais como vencedor + método de vitória, por exemplo; Aproveite os bônus das casas de apostas: muitas casas de apostas trazem bônus excelentes e até específicos para essa luta, por isso, fique de olho para aproveitar a melhor promoção e apostar sem usar seu saldo em dinheiro real.



Onde assistir Garcia x Onama ao vivo



A luta de Garcia no UFC hoje contra Onama promete ser uma daquelas que vai alçar o ganhador a voos mais altos. O duelo acontece no sábado, 01º de novembro, direto do UFC Apex, em Las Vegas (Estados Unidos).



O evento principal está previsto para às 21h40 (horário de Brasília), mas o card preliminar começa às 17 horas.Para quem quer saber onde assistir Garcia x Onama pelo pesos-pena, ela poderá ser acompanhada no Brasil exclusivamente pela plataforma UFC Fight Pass.



Porém, ela poderá ser transmitida também em canais parceiros, mas caso prefira, é possível assinar o serviço da plataforma oficial do Ultimate e aproveitar vários benefícios.



Perguntas frequentes



Posso apostar em tempo real na luta Garcia x Onama?



Sim, as casas de apostas no Brasil permitem apostas ao vivo, com odds que vão se ajustando conforme o andamento da luta, podendo gerar boas oportunidades ao longo do duelo.



O que significa “método de vitória” nas apostas do UFC?



É um mercado que permite a você apostar qual vai ser o método de vitória da luta: por nocaute, por decisão ou por finalização/submissão. Em geral, as odds são maiores em relação aos mercados de apostas na vitória do lutador por qualquer método.



Posso usar bônus para apostar em Garcia x Onama?



Sim, as melhores casas de apostas trazem ofertas de bônus e promoções para o UFC Fight Night 01/11/2025, leia as regras de cada bônus antes de ativar e usar a oferta.



