Fazer os palpites do dia nesta época do ano é um excelente momento, pois estamos na reta final para as principais competições esportivas no Brasil e em toda a América do Sul. Nas grandes ligas americanas e europeias, a temporada está apenas começando e tem muita emoção ainda por vir.



Se você pensa em apostar com o objetivo de se divertir, mas também quer ser vencedor a longo prazo, sabe que não deve pensar apenas em um palpite do dia de sorte, mas sim em palpites baseados em análises fundamentadas.

Neste artigo, trago boas opções para você apostar hoje em palpites que podem te trazer bons resultados no longo prazo em diversas modalidades, competições e eventos esportivos.



Os melhores esportes para fazer seus palpites de hoje



Saber o momento certo de apostar em cada esporte ou competição é um fator extremamente importante para seus resultados nas apostas esportivas. Pensando nisso, analisei os mercados e vou dar alguns palpites para que você possa apostar nas melhores casas de apostas do mundo.



Aposte em futebol na Estrela Bet



Futebol é a paixão de todo brasileiro, e ela se revela ainda mais forte quando temos uma bet envolvida no jogo. Seja na competição em que seu time disputa ou em qualquer outra, mundo afora, existem boas opções de palpites todo dia. A Estrela Bet é a operadora que possui o maior catálogo de eventos de futebol para você colocar seus palpites de hoje.



São Paulo Top 6 no Brasileirão - Odds 1.61 na Estrela Bet



Agora que o São Paulo está fora das demais competições que vinha disputando, todas as atenções estão focadas para o Campeonato Brasileiro. Alguns apostadores mais ousados diriam que ele tem chance de ser Top 4, mas, neste caso, eu prefiro ser conservador e apostar no Top 6, que tem odds interessantes e é realmente bastante provável.



Palmeiras Campeão do Brasileirão - Odds 1.84 na Estrela Bet



Apesar de possuir uma tabela mais complicada do que o Botafogo, que está na liderança por 1 ponto, o Palmeiras está totalmente focado no Brasileirão. O clube carioca tem boas chances na Copa Libertadores, e ela certamente será prioridade. O Palmeiras deve tomar a liderança da competição nacional nas próximas rodadas e se manter por lá até o título.



Inglaterra será a Nação vencedora da Champions League - Odds 1.83 na Estrela Bet



Assim como nos últimos anos, o grande favorito para levantar o troféu da Champions League é o Manchester City. Caso ele não faça jus ao favoritismo, ainda existem grandes forças inglesas, como Liverpool, Arsenal e o Aston Villa como azarão representando a Inglaterra na competição.







Aposte em tênis na bet365



O ano de 2024, definitivamente, não foi o ano de um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos. Novak Djokovic não venceu nenhum dos 4 principais torneios da temporada, e o craque promete que 2025 será diferente. Na bet365, você já pode fazer apostas de longo prazo para todos os Grand Slams da próxima temporada.



Novak Djokovic Vence o Australian Open - Odds 2.75 na bet365



Apesar de ter vencido apenas uma das últimas 3 edições do Australian Open, Djoko é o maior vencedor de todos os tempos da competição. Apesar de ter o fator idade pesando contra na disputa contra outros grandes jogadores, acredito que ele inicia o ano reforçando o porquê ele é o Rei do Australian Open e vencendo a competição.



Carlos Alcaraz vence Roland Garros - Odds 2.50 na bet365



Apesar de ser jogado na França, Roland Garros é, historicamente, a terra dos espanhóis no tênis, e o jovem Carlos Alcaraz vem com tudo em busca do bicampeonato da competição. Djoko, Sinner e Zverev são os únicos que podem trazer dificuldade para o espanhol, mas, ainda assim, no saibro ele é superior neste momento.



Carlos Alcaraz vence Wimbledon - Odds 2.30 na bet365



Na grama de Wimbledon, a briga promete ser grande. O jovem Jannik Sinner tem mostrado grande desenvoltura neste tipo de piso e pode surpreender. Djokovic vai tentar retomar a hegemonia de quem venceu 6 das últimas 10 edições, mas acredito que Alcaraz vai se colocar de vez como o melhor na grama e vencer Wimbledon pela terceira vez seguida.







Aposte em basquete na Betano



O basquete é um dos esportes mais acompanhados e apostados pelos brasileiros. Tanto na NBA, onde você encontra os melhores jogadores e times do mundo, quanto na NBB e em outras ligas, que vêm crescendo muito em número de adeptos, você vai encontrar uma infinidade de mercados para apostar na Betano.



Boston Celtics vence a Conferência Leste da NBA - Odds 2.35 na Betano



O esquadrão dos Celtics vem com tudo em busca do bicampeonato consecutivo da NBA. O time principal formado pelos craques Jaylen Brown, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Jayson Tatum e Derrick White, é o favorito da temporada da NBA. Quando falamos, exclusivamente, da Conferência Leste, o favoritismo se torna muito maior.



Nikola Jokic será MVP da temporada regular - Odds 4.50 na Betano



O sérvio Nikola Jokic vem em busca do quarto troféu de MVP nas últimas 5 temporadas. Apesar de sua equipe, Denver Nuggets, não estar entre as favoritas, o jogador tem muitas chances, pois o prêmio de MVP não considera os playoffs da NBA. O único oponente na briga parece ser o esloveno Luka Doncic, mas acredito que ele não será páreo para Jokic.



Franca será campeão da NBB - Odds 1.85 na Betano



A equipe do Franca chega na temporada da NBB preparada para reforçar a hegemonia dos últimos anos e conquistar o tetracampeonato consecutivo. Flamengo, São Paulo e Minas prometem dificultar a vida da equipe do interior paulista, mas não acredito que consigam levar a taça.







Top 5 palpites de longo prazo



Todos os palpites presentes neste artigo tiveram análises extremamente fundamentadas. Entretanto, alguns possuem fatores de segurança um pouco maiores. A tabela abaixo contém os 5 melhores palpites para você fazer na ordem de prioridade.

Melhores mercados para apostar em cada esporte



Uma das mais básicas e principais estratégias para se tornar um vencedor no mercado de apostas esportivas é o amplo conhecimento do esporte e do mercado em que vai colocar os seus palpites. Seguem abaixo os mercados com as melhores oportunidades para cada modalidade:



Futebol: 1x2, mais/menos escanteios, mais/ menos gols, handicap, mais/ menos cartões e empate anula aposta;



1x2, mais/menos escanteios, mais/ menos gols, handicap, mais/ menos cartões e empate anula aposta; Tênis: 1x2, total de games, jogador vencer um set, handicap de games, total de games;



1x2, total de games, jogador vencer um set, handicap de games, total de games; Basquete: 1x2, mais/menos pontos, primeira equipe a fazer X pontos, handicap e total de pontos da equipe.



5 Melhores bônus de boas-vindas para usar nos palpites hoje



Utilizar os bônus de boas-vindas é um excelente caminho para você aumentar a quantidade de apostas, enquanto aproveita para conhecer todas as vantagens que as plataformas podem te oferecer. Mas é importante ter muita atenção com os requisitos de apostas para que você possa sacar o valor do bônus e o que ganhou através dele.



Confira as melhores casas de apostas com bônus no registro e os principais termos e condições para que você aproveite a promoção da melhor maneira possível.



Betano bônus de boas vindas - 100% até R$ 1.000 de bônus

Tipo de rollover: valor do bônus + valor do depósito;



valor do bônus + valor do depósito; Rollover do bônus: 5 vezes o valor do bônus + valor do depósito;



5 vezes o valor do bônus + valor do depósito; Odds mínimas para aposta simples: 1.65;



1.65; Odds para múltipla: 1.65;



1.65; Depósito mínimo para ativar a oferta: R$ 50;



R$ 50; Prazo para realizar o rollover: 60 dias.

Estrela Bet bônus de cadastro - 100% até R$ 500 para apostar em futebol



Tipo de rollover: valor do bônus + valor do depósito;



valor do bônus + valor do depósito; Rollover do bônus: 15 vezes o valor do bônus + valor do depósito;



15 vezes o valor do bônus + valor do depósito; Odds mínimas para aposta simples: 2.00;



2.00; Odds para múltipla: 3.00;



3.00; Depósito mínimo para ativar a oferta: R$ 30;



R$ 30; Prazo para realizar o rollover: 30 dias.



bet365 bônus de primeiro depósito - 50% até R$ 500



Tipo de rollover: valor do depósito;



valor do depósito; Rollover do bônus: 12 vezes o valor do depósito;



12 vezes o valor do depósito; Odds mínimas para aposta simples: 1.20;



1.20; Odds para múltipla: 1.20;



1.20; Depósito mínimo para ativar a oferta: R$ 30;



R$ 30; Prazo para realizar o rollover: 30 dias.



Perguntas Frequentes



Qual a melhor plataforma para um palpite do dia de sorte?



A melhor plataforma para dar um palpite varia de acordo com o perfil do apostador. Deixando de lado os requisitos pessoais e focando somente nos técnicos, a Betano é uma plataforma altamente indicada.



Posso fazer o palpite do dia com um bônus de boas-vindas?



Sim! Os bônus de boas-vindas podem ser utilizados para todos os seus palpites; entretanto, algumas operadoras têm regras específicas para o rollover do bônus, então você deve estar sempre atento aos termos e condições da casa de apostas.

Os melhores palpites do dia estão sempre no pré-jogo?



Não! Os melhores palpites podem estar presentes tanto no pré-jogo quanto ao vivo e nas apostas de longo prazo. As melhores oportunidades de boas odds geralmente aparecem nas apostas ao vivo.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente