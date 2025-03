Palpite Vitória x Bahia: Melhores Odds Para Apostar

Confira o prognóstico para a final do Campeonato Baiano 2025. Palpite para Vitória x Bahia com indicação dos melhores mercados de apostas. Análise grátis

Neste final de semana tem Ba-Vi com direito a saber quem será o campeão estadual de 2025. No primeiro jogo, na Arena Fonte Nova, a equipe de Rogério Ceni levou a melhor e saiu com 2 a 0 no placar em casa. Neste domingo (23), às 16h, as equipes voltam a se enfrentar, mas agora no Barradão.



Por isso, preparei um palpite para Vitória x Bahia, onde trago os melhores mercados para apostar no clássico baiano. Vejas as odds para a partida, as melhores casas de apostas para dar o seu prognóstico e um panorama geral sobre o confronto.



Os 5 melhores palpites do jogo - Vitória x Bahia



A decisão do Baianão 2025 pode ser uma vingança do que ocorreu no ano passado, quando o Leão bateu o Tricolor e ergueu a taça. Agora, com a vantagem construída na primeira partida, o Bahia quer fazer valer o alto investimento que fez para voltar a ser a principal figura do estado.

Separei aqui quais são as melhores opções de apostas em Bahia x Vitória neste segundo jogo. Compilei todas as informações necessárias, estudei as odds e trouxe mercados que são realmente promissores para as suas apostas esportivas neste final de semana.



Odds para apostar em Vitória x Bahia no Baianão







Vitória ou empate (Dupla Chance)



O Vitória joga em casa e precisa do resultado, então não deve ficar só na defesa. A equipe de Rogério Ceni pode até administrar a vantagem, mas não deve ter vida fácil. Para se ter noção, o Leão não perde para o rival no Barradão desde 2020 e vai ter casa cheia neste domingo. Por isso, a aposta em “Vitória ou Empate” é segura e ainda tem uma odd interessante.



Ambas as equipes marcam (BTTS)



O Bahia tem o melhor ataque do campeonato até aqui e dificilmente passa um jogo em branco. Já o Vitória, jogando em casa e precisando do resultado, vai partir para cima desde o início - e o Leão marca, em média, 2 gols por jogo. Então, a probabilidade de ambas as equipes balançarem as redes será grande.



Mais de 2.5 gols (Over gols)



Essa aposta aqui vai muito ao encontro da escolha anterior, pois ambas marcam for green, e esse mais de 2.5 gols também tem grandes chances de sucesso. O Vitória vai ter que se expor, e o Bahia tem qualidade para “matar” a decisão no contra-ataque. Então, com odds bem atrativas, essa escolha tem grandes chances de bater.



Vitória com mais escanteios - Odd: 1.90



Pela necessidade de atacar para tentar reverter o placar, o Vitória deve pressionar e, consequentemente, ter mais escanteios que o Bahia. Então, aqui, naturalmente, será um jogo com bastantes ações ofensivas. Esperamos que as principais chances sejam do time da casa e que isso possa resultar em uma chuva de escanteios.



Bahia levanta a taça



Mesmo com o Vitória forte no Barradão, o Bahia tem a vantagem e pode até empatar para ser campeão. A equipe investiu alto e tem mais opções no banco para segurar o resultado ou até mesmo vencer na casa do rival. Inclusive, o ano de 2025 tem sido mágico para o Tricolor, já que conseguiu entrar na Libertadores. Mesmo com odds baixas, essa é uma alternativa segura.



Melhores plataformas para apostar no Campeonato Baiano







Campeonato Baiano - Baianão 2025



É quase certeza que o Campeonato Baiano vai ter o Vitória ou Bahia em qualquer uma das suas edições. Esses são, de longe, os times mais fortes do estado nordestino e que possuem os maiores investimentos. Inclusive, nesta temporada de 2025, ambos estão figurando na elite do futebol brasileiro.



Então, não tivemos nenhuma surpresa neste ano de 2025. Tanto o Vitória como o Bahia passaram com tranquilidade pelos seus adversários e chegaram à decisão - mesmo participando de outras competições ao mesmo tempo, como Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores.



A competição contou com dez equipes na primeira fase com todo mundo se enfrentando em turno único. No fim das contas, Vitória, Jacuipense, Bahia e Atlético de Alagoinhas passaram para as semifinais. Jacobina e Colo-Colo deram adeus e caíram para a Segundona. Veja abaixo a lista de artilheiros:



Jogador

Time

Gols

Fabri Vitória 4 Felipe Cardoso Atlético de Alagoinhas 4 Flavinho Jacuipense 4 Janderson Vitória 4

Tabela de classificações do Baiano 2025







Vitória - Em busca do Bi



O Vitória fez uma campanha consistente no Campeonato Baiano 2025, mostrando por que é um dos favoritos ao título. O time foi líder da primeira fase, atropelou na semi e agora busca reverter o resultado na final contra o Bahia.



Para se ter noção da força do Leão, a equipe não perdeu nenhum jogo na fase de grupos, mostrando uma defesa sólida e um ataque eficiente. O time somou 21 pontos, com 6 vitórias e 3 empates. Terminou com o melhor ataque (18 gols marcados) e a melhor defesa (apenas 4 sofridos).



Nas semifinais, o Leão não tomou conhecimento do Atlético de Alagoinhas e venceu as duas partidas de goleada e sem sofrer gols, provando que é realmente uma das potências do futebol baiano.



Últimos resultados do Vitória



Vitória 1 x Sport



Bahia 2 x 0 Vitória;



Vitória 0 x 2 Náutico;



Vitória 3 x 0 Atlético de Alagoinhas;



Vitória 1 x 1 Altos–PI.



Bahia - Para retomar a hegemonia



O Bahia chega e é o grande favorito ao título do Campeonato Baiano 2025. Classificou-se sem sustos na primeira fase, virou a semifinal com autoridade e agora abriu vantagem na final contra o Vitória. Então, dificilmente o Esquadrão perde esse título.



Na primeira fase, o “Baêa” teve uma campanha muito segura, terminando em 3º lugar com 18 pontos, fruto de 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. O grande destaque foi a defesa, que sofreu apenas 3 gols em 9 jogos.



Na semifinal, o Tricolor teve um susto na ida, perdendo para o Jacuipense por 2x1 fora de casa, mas no jogo de volta não tomou conhecimento e goleou 5x0, garantindo vaga na final.



Últimos resultados do Bahia



CSA 1 x 2 Bahia;



Bahia 2 x 0 Vitória;



Bahia 1 x 0 Boston River;



Jacuipense 0 x 5 Bahia;



Boston River 0 x 0 Bahia.

Próximos jogos do Vitória e do Bahia







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Sendo um dos principais clássicos regionais do nosso país, o tradicional Ba-Vi é cercado de jogos “pegados”, goleadas, polêmicas e de muita paixão. Somando todas as competições, foram disputados 149 clássicos entre as duas equipes, com 45 vitórias do Bahia, 48 empates e 56 triunfos do Vitória. Abaixo você confere o retrospecto recente do Ba-Vi:



Bahia 2 x 0 Vitória – 16/03/2025 - Final do Campeonato Baiano (jogo de ida)



Bahia 0 x 0 Vitória – 01/02/2025 - Primeira fase do Campeonato Baiano



Bahia 2 x 0 Vitória – 11/08/2024 - Campeonato Brasileiro Série A



Vitória 2 x 2 Bahia – 21/04/2024 - Campeonato Brasileiro Série A



Bahia 1 x 1 Vitória – 07/04/2024 - Final do Campeonato Baiano (jogo de volta)



Escalações das equipes para a final do Campeonato Baiano



Ambas as equipes devem respeitar as bases do primeiro jogo da decisão do Estadual, já que foram a campo com força máxima.



Vitória



Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Lucas Braga; Gustavo Silva, Wellington Rato e Janderson (Carlinhos)



Bahia



Marcos Felipe; Gilberto (Gabriel Xavier), Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Vitória ganhou 67% dos jogos em casa no Estadual;

Os últimos 4 jogos do Leão no Baiano tiveram menos de 10 escanteios;

O Bahia sofre, em média, 0.4 gols atuando longe de casa neste Estadual;

O Vitória não venceu nenhum dos últimos 5 clássicos.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Vitória x Bahia pela final do Baiano?



A final acontecerá neste domingo (23), às 16 horas, no Barradão, em Salvador/BA.



Onde assistir Vitória x Bahia?



A final do Baianão 2025 terá transmissão ao vivo em TV aberta, na TV Brasil, e no YouTube, na TVE Bahia, TV Bahêa e TV Vitória.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Segundo as plataformas de apostas esportivas, o Vitória é o favorito a vencer o jogo, com 46,5% de chances de triunfo.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente