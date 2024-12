Confira todos os detalhes sobre Lazio x Atalanta pela Série A. Saiba quais são as melhores odds e onde apostar com segurança.

Um dos campeonatos mais charmosos de pontos corridos do mundo está pegando fogo, e aqui você vai acompanhar tudo sobre ele! Este confronto promete agitar a parte de cima da tabela e trazer ainda mais emoção.



Se você quer saber mais sobre como apostar na Série A, o famoso Campeonato Italiano, e aprimorar seus palpites na Série A italiana para esse jogaço, continue lendo e confira as melhores casas para apostar do mundo.



Série A - A disputa pela parte de cima da tabela



A Série A é uma das ligas mais tradicionais e emocionantes do futebol mundial. Reconhecida pela intensidade dos jogos e pela habilidade tática das equipes, a competição reúne clubes históricos e craques internacionais.



Nesta temporada, a briga pela parte de cima da tabela está mais acirrada do que nunca, com times como Lazio, Atalanta, Inter e Napoli protagonizando duelos que prometem definir o rumo do campeonato. Já a briga principal da 18ª rodada fica entre Lazio e Atalanta, que prometem definir novas colocações na tabela.



Tabela de classificações de Série A







Lazio - Em busca da vitória para alcançar o topo



Vindo de uma importante vitória fora de casa, a Lazio busca manter o embalo e conquistar mais três pontos, desta vez diante de sua apaixonada torcida celeste. Apesar de alguns altos e baixos na temporada, o time tem conquistado resultados expressivos, o que tem renovado as esperanças dos torcedores na luta pelo título. A energia da torcida promete ser um diferencial para empurrar a equipe rumo a mais uma vitória.



No entanto, nem tudo são boas notícias. Recentemente, a Lazio sofreu uma pesada derrota em casa para a Inter de Milão, uma concorrente direta na parte de cima da tabela. Esse revés acendeu um sinal de alerta, e o time agora busca reverter esse quadro jogando com força total. Com um elenco focado e motivado, a Lazio quer aproveitar o apoio da torcida para transformar esse desafio em mais um passo na caminhada rumo ao topo.



Últimos resultados do Lazio na Série A



Lecce 1 x 2 Lazio;



Lazio 0 x 6 Inter de Milão;



Napoli 0 x 1 Lazio;



Parma 3 x 1 Lazio;



Lazio 3 x 0 Bologna.



Atalanta - Manter a liderança para ser Campeão



É irretocável a campanha que a Atalanta vem fazendo na Série A, ainda mais com um elenco muito jovem, cuja média de idade é de apenas 24 anos. A equipe entra em campo focada em manter a liderança e fortalecer sua caminhada rumo ao tão sonhado título do campeonato.



Sob o comando de Gian Piero Gasperini, a Atalanta tem demonstrado consistência em suas campanhas. Na temporada passada, conquistou a Liga Europa, e neste ano tem se destacado também na Champions League. Já na Série A, a equipe lidera desde o início, mostrando um desempenho impressionante.



Este confronto é extremamente importante para manter o topo da tabela e afastar possíveis concorrentes, como a Lazio, garantindo tranquilidade na disputa pelo título.



Últimos resultados do Atalanta na Série A



Atalanta 3 x 2 Empoli;



Cagliari 0 x 1 Atalanta;



Atalanta 2 x 1 Milan;



Roma 0 x 2 Atalanta;



Parma 1 x 3 Atalanta.



Os 5 melhores palpites do jogo - Lazio x Atalanta



O confronto entre Atalanta x Lazio promete ser um dos mais emocionantes da rodada da Série A, com ambas as equipes brigando por posições de destaque na tabela. Para quem está buscando um bom palpite no Atalanta x Lazio, há várias opções interessantes com base no momento das equipes.



Confira abaixo algumas das cotações para apostar nas melhores casas de apostas do Brasil:



Odds para apostar em Lazio x Atalanta na Série A







Mateo Retegui marca a qualquer momento



Com a fase espetacular que vive, Retegui é sempre uma ameaça constante para a defesa adversária. Sua capacidade de se posicionar bem e finalizar com precisão faz dele uma excelente opção para marcar a qualquer momento da partida. A Lazio terá dificuldades em neutralizá-lo completamente, especialmente em jogadas de bola parada ou em contra-ataques, que são pontos fortes da Atalanta.



Mais de 9,5 finalizações no jogo



Ambas as equipes são conhecidas por seus ataques criativos e pela quantidade de chances que criam em cada partida. A Lazio, jogando em casa, tende a pressionar mais, enquanto a Atalanta busca explorar os contra-ataques e os espaços deixados. Essa combinação de estilos deve gerar muitas finalizações ao longo do jogo, ultrapassando a marca de 9,5 tentativas nesse palpite pela Série A Italiana.



Ambas as equipes marcam no primeiro tempo



Tanto Lazio quanto Atalanta têm um estilo ofensivo que privilegia marcar cedo e impor ritmo ao jogo. A importância da partida para a tabela da Série A pode motivar os dois times a começarem de forma intensa, buscando o gol logo no início. Além disso, a qualidade dos ataques de ambas as equipes, aliados a algumas oscilações defensivas, torna esse palpite interessante para quem acredita em um jogo movimentado desde o apito inicial.



Mais de 4,5 cartões amarelos no jogo



O histórico de confrontos entre Lazio e Atalanta aponta para partidas disputadas e com alta intensidade, o que frequentemente resulta em faltas e cartões. Além disso, o clima de decisão deve elevar a competitividade, tornando os jogadores mais propensos a cometer infrações táticas. Árbitros italianos também costumam ser rigorosos em jogos de alta pressão, o que aumenta as chances de que este palpite seja acertado.



Lazio faz o último gol da partida



Jogando em casa, a Lazio tem o hábito de ser agressiva até os minutos finais. Se o jogo estiver empatado ou com placar apertado, o apoio da torcida pode impulsionar a equipe a marcar o último gol e decidir a partida. Até mesmo em jogos que não sai vencedor, o time busca o resultado até o final e nos últimos 3 jogos, marcou gol depois dos 70 minutos.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O duelo entre Atalanta x Lazio é marcado por equilíbrio e intensidade, refletindo a força de ambas as equipes na elite do futebol italiano. Nos últimos cinco encontros, os times protagonizaram partidas emocionantes, alternando vitórias e com um empate sem gols. Confira o retrospecto recente:



Atalanta 3 x 1 Lazio - 04/02/2024



Lazio 3 x 2 Atalanta - 08/10/2023



Lazio 0 x 2 Atalanta - 11/02/2023



Atalanta 0 x 2 Lazio - 23/10/2022



Lazio 0 x 0 Atalanta - 22/01/2022



Próximos jogos do Lazio e Atalanta







Escalações das equipes para a Série A



Com poucos desfalques para ambas as equipes, tanto Lazio quanto Atalanta têm se preparado para este confronto com seus elencos principais, cada um com suas peças-chave. Abaixo estão as prováveis escalações de Atalanta x Lazio para este jogo importante.



Lazio



A Lazio aposta em um time equilibrado, com destaque para o centroavante Taty Castellanos, que tem sido decisivo para o time. A solidez defensiva, com Romagnoli e Gila, será crucial para a equipe, que busca recuperar a confiança após alguns resultados inconsistentes dentro de casa.



Goleiro: Ivan Provedel;



Ivan Provedel; Defensores: Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Gila e Tavares;



Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Gila e Tavares; Meio-campistas: Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia e Zaccagni;



Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia e Zaccagni; Atacantes: Taty Castellanos.



Atalanta



A Atalanta chega com uma formação muito ofensiva, destacando a presença de Retegui, artilheiro da competição, e a força de jogadores como Lookman e Ederson. A defesa, liderada por Kolasinac, será fundamental para proteger o gol de Camesecchi e garantir que a Atalanta continue liderando a Série A.



Goleiro: Camesecchi;



Camesecchi; Defensores: Kolasinac, Djimsiti, Kossounou;



Kolasinac, Djimsiti, Kossounou; Meio-campistas: Zappacosta, Ederson, Pasalic e Bellanova;



Zappacosta, Ederson, Pasalic e Bellanova; Atacantes: De Ketelaere, Matteo Retegui, Ademola Lookman.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro do Atalanta (Matteo Retegui) é o goleador da Série A 2024/25 com 12 gols;

O Atalanta venceu 11 dos últimos 11 jogos;

O líder em assistências do time da Lazio é o lateral Tavares, com oito assistências;

Nos últimos 10 jogos contra o Atalanta, a Lazio venceu apenas 3.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Lazio x Atalanta pela Série A?



O confronto entre Lazio e Atalanta acontecerá no Estádio Olímpico de Roma, casa da Lazio. Este estádio é tradicionalmente um dos mais icônicos da Itália, e a torcida da Lazio deverá apoiar intensamente sua equipe em busca de mais três pontos para se manter na parte de cima da tabela.



Onde assistir Lazio x Atalanta?



A partida entre Lazio e Atalanta pela Série A poderá ser acompanhada através de transmissões ao vivo em canais especializados em esportes, como a ESPN, dependendo da região. Também pode ser possível acompanhar o jogo por meio de plataformas de streaming que oferecem a Série A em seu pacote de esportes ao vivo.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Embora a Atalanta tenha mostrado grande consistência e seja líder da competição, a Lazio, jogando em casa, tem a vantagem do apoio de sua torcida. No entanto, com o excelente momento de Mateo Retegui e o desempenho coletivo da Atalanta, o time visitante é ligeiramente o favorito para a vitória, considerando sua atual fase na temporada e o equilíbrio mostrado nas últimas partidas.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente