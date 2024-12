Sem dúvidas, o clássico entre Liverpool x Manchester United é o grande confronto da 20ª rodada da Premier League 2024/25. Isso porque o Dérbi do Noroeste, ou North West Derby (em inglês) é um dos mais tradicionais do futebol europeu. Por isso, vem comigo entender tudo sobre esse jogaço e também conferir os melhores mercados para você arriscar seus palpites na Premier League hoje.



Premier League - Disputa acirrada pelo título inglês



Todos sabem que a Premier League é uma das ligas mais competitivas do mundo. Mesmo com a hegemonia do Manchester City, de Pep Guardiola, que venceu as últimas quatro edições, é difícil apostar na Premier League 2024/25 nas melhores casas de apostas do mundo. Isso porque Liverpool, Chelsea, Arsenal e Nottingham Forest prometem muitas emoções pelo título inglês nesta temporada.



Por outro lado, vale destacar que Liverpool e Manchester United vivem momentos completamente distintos nesta temporada. Enquanto os Reds têm um ótimo desempenho desde a chegada de Arne Slot, os Diabos Vermelhos buscam uma recuperação com o português Ruben Amorim.



De qualquer maneira, o clássico entre dois dos maiores times da Inglaterra promete cumprir as expectativas da maior rivalidade histórica da Premier League.

Liverpool - Substituto de Klopp quer estrear com tudo



Inegavelmente, o Liverpool, de Arne Slot, é um dos melhores times do mundo neste começo de temporada 2024/25. Mesmo com a saída de Jürgen Klopp, que comandou o clube de volta às grandes conquistas, o time melhorou seu rendimento em relação à última temporada e está focado em buscar o bicampeonato da Premier League.



Em resumo, o Liverpool tem apresentado um futebol muito equilibrado, com uma defesa muito sólida e um ataque extremamente eficiente. Até por isso, os Reds disputaram 25 partidas na temporada, onde venceram 21, empataram três e acabaram sendo derrotados somente em uma oportunidade (1 a 0 contra o Nottingham Forest). Além disso, os números de gols são impressionantes: 60 marcados (2,4 G/J) e apenas 21 sofridos (0,84 G/J).



Por outro lado, Arne Slot não deve contar com desfalques para o clássico Manchester United x Liverpool. Até o momento, Ibrahima Konaté e Conor Bradley estão em estágio avançado de recuperação e podem jogar o clássico. No entanto, as lesões foram um grande problema para os Reds durante a temporada, com ausências de grandes craques, como Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk e Alexis Mac Allister.

Últimos resultados do Liverpool



Liverpool 2 x 2 Fulham;



Southampton 1 x 2 Liverpool;



Tottenham 3 x 6 Liverpool;



Liverpool x Leicester City;



West Ham x Liverpool.



Manchester United - Em Busca de Reafirmação com Amorim



O começo da temporada 2024/25 tem sido muito conturbado para o Manchester United. Após a saída de Erik ten Hag, a nova direção do clube inglês apostou em Ruben Amorim, destaque na Europa com o Sporting Clube de Portugal. Desde então, as atuações da equipe têm oscilado, mas os torcedores têm observado algumas melhoras nas atuações.



Em resumo, mesmo com algumas mudanças no time titular, Amorim tem oscilado entre grandes jogos e resultados decepcionantes. Até o momento, o United tem nove partidas com o novo técnico, com quatro vitórias, um empate e outras quatro derrotas. O saldo de gols das equipes está zerado: são 17 anotados e outros 17 sofridos desde a chegada do treinador português à Inglaterra.



Já em relação aos possíveis desfalques na escalação de Liverpool x Manchester United, a equipe visitante não deve ter nenhuma ausência por lesão. Isso porque Victor Lindelöf, Mason Mount e Luke Shaw estão terminando seu processo de recuperação e devem estar disponíveis para o grande clássico da 20ª rodada da Premier League, disputado em Anfield Road.



Últimos resultados do Manchester United



Manchester City 1 x 2 Manchester United;



Tottenham 4 x 3 Manchester United;



Manchester United 0 x 3 Bournemouth;



Wolverhampton x Manchester United;



Manchester United x Newcastle.



Os 5 melhores palpites do jogo - Liverpool x Manchester United



Sabendo da importância do clássico entre Liverpool x Manchester United, podemos esperar um jogo de muitas emoções e disputa na Premier League. Por isso, vou selecionar uma série de mercados ótimos para você se divertir em casas de apostas que pagam rápido. Vem comigo conferir as melhores oportunidades para jogar esse jogaço!



Odds para apostar em Liverpool x Manchester United na Premier League







Liverpool marca mais de 0,5 gol



Um dos melhores mercados para palpite no Manchester United x Liverpool é, sem dúvidas, apostar em, pelo menos, um gol da equipe mandante. Isso porque o estilo ofensivo da equipe de Arne Slot coloca a equipe com a maior média de gols marcados na temporada (2,31 por jogo), ao lado de Chelsea e Tottenham. Além disso, o líder do Campeonato Inglês tem 2,26 gols esperados por duelo na competição.



Por outro lado, o United leva 1,9 gol por duelo desde a chegada de Ruben Amorim. Desde o começo da temporada, os Diabos Vermelhos têm uma média de 1 gol sofrido a cada 90 minutos desde o começo da temporada. Logo, a piora no sistema defensivo desde a chegada do novo treinador coloca esse mercado como uma alternativa muito interessante para jogar.



Liverpool tem mais de 10,5 finalizações durante o jogo



Novamente apostando no estilo ofensivo do Liverpool e nas estatísticas da equipe da Slot nesta temporada, o mercado de finalizações é uma ótima oportunidade. Em resumo, os Reds têm uma média de 15,8 chutes a cada 90 minutos na Premier League, sendo a 5ª equipe com maior número de finalizações (com um jogo a menos que os outros quatro rivais).



Além disso, o que torna o palpite Liverpool ainda mais atraente é a frequência com que os Reds atingem mais de 10,5 finalizações em 2024/25. Isso porque os mandantes alcançaram essa marca em 88% dos jogos da Premier League até o momento. Em contrapartida, o Manchester United tem uma média de 10,8 finalizações sofridas desde o começo da Premier League e deve ter dificuldades com o estilo de jogo adversário.



Mais de 2,5 gols marcados em Liverpool x Manchester United



Outro palpite para jogar nas plataformas para apostar com Pix que pode render ótimos resultados para você é o mercado de gols. Sabendo que será um clássico de muita rivalidade e disputa em Anfield, um bom palpite no Liverpool x Manchester United é jogar em, pelo menos, três gols marcados entre duas das equipes mais qualificadas do futebol inglês.



De maneira geral, os clássicos entre Liverpool e Manchester United atingiram esse número de gols marcados em 62% dos últimos 45 jogos entre os times. Por isso, ao considerar que o Liverpool tem um número de gols elevado na temporada e, sabendo que o United também tem potencial de fazer gols, essa alternativa pode ser um mercado interessante para um palpite na Premier League vencedor!



Mais de 7,5 escanteios em Liverpool x Manchester United



Geralmente, partidas ofensivas como Manchester United x Liverpool têm muitos escanteios ao longo do confronto. Isso porque, com muitas finalizações em gol, os escanteios são consequências da qualidade de dois grandes goleiros, como Alisson Becker e André Onana, ou até mesmo do sistema defensivo de uma forma geral.



Por isso, segundo o levantamento do FootyStats, o mercado de escanteios é uma grande opção para apostar na Premier League em Liverpool x Manchester United. De acordo com o prognóstico da plataforma de estatísticas, a opção de mais de 7,5 escanteios entre ambas as equipes tem 82% de chances de acontecer, acima do esperado entre os times do Campeonato Inglês 2024/25 (81%).



Vitória do Liverpool



Com isso, podemos afirmar que o Liverpool é o favorito para vencer o clássico. Não somente pelas estatísticas de Liverpool x Manchester United, mas também pelo desempenho de líder indiscutível que os Reds têm neste começo de temporada europeia sob o comando do seu novo treinador.



De acordo com os números da atual temporada, Arne Slot e seus jogadores têm o segundo melhor aproveitamento do Campeonato Inglês, com 75% de vitórias como mandante na Premier League 2024/25. Logo, ao jogar no mercado de resultado final, o meu conselho é escolher o palpite no Liverpool.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Dois dos maiores vencedores da UEFA Champions League no futebol da Inglaterra, o clássico entre Manchester United x Liverpool tem um histórico de muito equilíbrio nos seus jogos. De maneira geral, o United leva vantagem, com 83 vitórias, enquanto o Liverpool tem 72 — além de outros 60 empates na história. Por isso, aqui estão os últimos jogos do Dérbi do Noroeste:



Manchester United 0 x 3 Liverpool - 01/09/2024;



Manchester United 2 x 2 Liverpool - 07/04/2024;



Manchester United 4 x 3 Liverpool - 17/03/2024;



Liverpool 1 x 1 Manchester United - 17/12/2023;



Liverpool 7 x 0 Manchester United - 05/03/2023.



Próximos jogos do Liverpool e Manchester United







Escalações das equipes para a Premier League



Estudar as prováveis escalações de Liverpool x Manchester United é fundamental para arriscar palpites na Premier League que tem muitas chances de acertar. Com isso, veja os times que devem entrar em campo em Anfield Road pela 20ª rodada do Campeonato Inglês:

Liverpool - Técnico: Arne Slot.



Alisson Becker;



Trent Alexander-Arnold;



Virgil van Dijk;



Ibrahima Konaté;



Andrew Robertson;



Ryan Gravenberch;



Dominik Szobolszlai;



Alexis Mac Allister;



Mohamed Salah;



Luis Díaz;



Cody Gakpo.



Manchester United - Técnico: Ruben Amorim.



André Onana;



Diogo Dalot;



Noussair Mazraoui;



Matthijs de Ligt;



Lisandro Martínez;



Manuel Ugarte;



Kobbie Mainoo (Casemiro);



Tyrell Malacia;



Amad Diallo;



Joshua Zirkzee;



Bruno Fernandes.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Veja algumas das estatísticas de Liverpool x Manchester United mais interessantes que eu separei para você analisar antes de apostar na Premier League:



O Liverpool tem a maior média de gols marcados (2,31 G/J) e esperados (2,26 G/J) da Premier League 2024/25;



O Liverpool tem apenas uma derrota e está invicto há 12 rodadas na atual edição da Premier League;



O Manchester United venceu o Liverpool em apenas duas das últimas 17 partidas em Anfield pela Premier League;



O Manchester United é a 7ª equipe com mais derrotas na atual temporada do Campeonato Inglês 2027/25.



Dica do autor:



Outra dica para apostar no Liverpool x Manchester United é Mohamed Salah marcar a qualquer momento. Artilheiro da equipe inglesa com 18 gols e outras 15 assistências em 24 jogos na atual temporada, o egípcio é um dos grandes carrascos do United.



Em resumo, Salah marcou 15 gols e ainda concedeu seis assistências em 16 clássicos disputados contra os Diabos Vermelhos em sua passagem pelos Reds.

Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Liverpool x Manchester United pela Premier League?



O grande duelo entre Liverpool x Manchester United será disputado em Anfield Road, casa do atual líder e favorito no palpite para a Premier League hoje.



Onde assistir Liverpool x Manchester United?



Você pode assistir ao jogaço entre Manchester United x Liverpool nos canais ESPN (TV fechada) ou também no Disney+ (serviço de streaming), os canais oficiais de transmissões de todas as emoções da Premier League.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Ao analisar as estatísticas de Liverpool x Manchester United, o grande favorito a vencer o clássico são os mandantes. Isso porque o desempenho da equipe treinada por Arne Slot é muito superior em relação ao adversário. Por fim, os Reds ainda contam com o fator casa a seu favor.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

